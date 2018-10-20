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كُتّاب وآراء
فيديو محاولة اغتصاب فتاة يستنفر الأمن الوطني
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بأن "مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت، بجدية وبسرعة كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب، وقد فتحت في شأنه بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
وأفاد بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "التحريات الأولية مكنت من تحديد مكان اقتراف هذا الفعل الاجرامي؛ بالقرب من السكة الحديدية في منطقة تابعة لنفوذ أمن عين السبع بالدار البيضاء، لكن لم يثبت تسجيل أية شكاية لدى مصالح الأمن المختصة ترابيا حول هذه القضية، كما لم تتوصل ولاية أمن الدار البيضاء بأي اتصال هاتفي على الخط 19 للتبليغ عن هذه الواقع،ة رغم أن بعض المواطنين وثقوا الاعتداء بواسطة الكاميرا".
وثيقة الـDGSN شددت على أن "ولاية أمن الدار البيضاء، إذ توضح هذه المعطيات الأولية حول هذه النازلة، فإنها تؤكد في المقابل أن البحث القضائي لازال متواصلا لتشخيص هوية مرتكب هذا الفعل الاجرامي بغرض توقيفه وتقديمه أمام العدالة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
إذا ما تم مس المقدسات وتوابث الأمة هل ستنتظرون التبليغ عن الجريمة ؟؟؟؟؟
قد تكون الضحية خائفة أو تلقت التهديد أو ....
وتحركوا ديروا اخدمتكم وباراكا علينا من البروتوكول....عندكم دليل مادي ايوا جيبوا مّو هداك الحيوان اتربى.
والمعطيات استنتجتها من المكان الذي كانوا فيه وهو بعيد عن الطريق أو أي مكان عام وكان وراء منازل عشوائية وكانت هناك أشجار، ومكان خالي لا يؤدي لأي مكان
والدليل أيضا أنها ليست حالة اغتصاب مباشرة أنه لم تسجل أي شكوى لدى السلطات
بينما من صورهم كانوا بعيدين وفي مكان عالي ربما عمارةً ما وكانوا يحاولون الصراخ عليه