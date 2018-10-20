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الرئيسية | حوادث | فيديو محاولة اغتصاب فتاة يستنفر الأمن الوطني

فيديو محاولة اغتصاب فتاة يستنفر الأمن الوطني

فيديو محاولة اغتصاب فتاة يستنفر الأمن الوطني
هسبريس من الرباط
السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:35

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بأن "مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تفاعلت، بجدية وبسرعة كبيرة، مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب، وقد فتحت في شأنه بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وأفاد بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "التحريات الأولية مكنت من تحديد مكان اقتراف هذا الفعل الاجرامي؛ بالقرب من السكة الحديدية في منطقة تابعة لنفوذ أمن عين السبع بالدار البيضاء، لكن لم يثبت تسجيل أية شكاية لدى مصالح الأمن المختصة ترابيا حول هذه القضية، كما لم تتوصل ولاية أمن الدار البيضاء بأي اتصال هاتفي على الخط 19 للتبليغ عن هذه الواقع،ة رغم أن بعض المواطنين وثقوا الاعتداء بواسطة الكاميرا".

وثيقة الـDGSN شددت على أن "ولاية أمن الدار البيضاء، إذ توضح هذه المعطيات الأولية حول هذه النازلة، فإنها تؤكد في المقابل أن البحث القضائي لازال متواصلا لتشخيص هوية مرتكب هذا الفعل الاجرامي بغرض توقيفه وتقديمه أمام العدالة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مصطفى السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:48
ما يحز في النغس هو ان الضحايا فقدوا الثقة حتى في رجال الأمن، يتعرضون لابشع الاعتداءات من طرف المجرمون و يخافون من اعتداء لفظي في الدوائر الأمنية ان تقدموا بشكاية...
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35
2 - Hassan Sima السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:50
أعتقد إنه گان على صاحب الڤيديو أن يصيح گي يفزع ذالك الوحش من إرتگاب فعلته أتمنى أن يقبض عليه بسرعة
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57
3 - موحا السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:52
يجب معاقبته اشد العقاب كي لا يعرض فتيات الشعب إلى الاغتصاب ولا للعفو الملكي
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33
4 - نور الهدى السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:53
نتمنى وضع كاميرات في كل الامكنة لزجر المنحرفين،ونتمنى أن تستمر الأبحاث للقبض على الجاني.
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39
5 - NOUMRI السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:55
يجب إعتقال مصوروا الفيديو بتهمة عدم التبليغ عن جريمة يعلمون بحدوتها مع الأسف هده عينة من بعض أولاد البلاد ألي ما عندهمش النفس ؤ الأنسانية يحملون جواليقهم و يصورون جرائم القتل و الإغتصاب و حوادت السير و لا يكلفون أنفسهم الإتصال بالشرطة لان هدفهم الوحيد و الأوحد هو تحقيق البوز أمام الضحايا لهلا إقلب
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48
6 - عبده/ الرباط السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:07
الى رقم 5 : صاحب الفيديو يجب ان يتابع بجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.... اما التبليغ فقد بلغ بواسطة هذا الفيديو ... و لكنه تبليغ غير ذي جدوى فقد كان عليه الاتصال بشرطة النجدة على الرقم 19
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22
7 - شقيف الحي المحمدي السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:08
وهل على الأمن انتظار التبليغ ؟؟؟؟
إذا ما تم مس المقدسات وتوابث الأمة هل ستنتظرون التبليغ عن الجريمة ؟؟؟؟؟
قد تكون الضحية خائفة أو تلقت التهديد أو ....
وتحركوا ديروا اخدمتكم وباراكا علينا من البروتوكول....عندكم دليل مادي ايوا جيبوا مّو هداك الحيوان اتربى.
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10
8 - مواطنة السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:09
اولا يجب محاسبة مصوري الفيديو والذين معه لانهم مساهمين في الجريمة كايتفارجو ولا يحركون ساكنا يا اسفاه على الرجال كيف ولاو على الاقل بلغو البوليس او شي احد يخلعو يخوفو ويعتقو مسكينة ديك البنت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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18
9 - الى : NOUMRI السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:19
هل هناك تبليغ اكبر من نشر الشريط المصور في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مصوريه وبعدها يراه رجال الامن ؟!! اليس هذا التبليغ اعظم من التبليغ الشفوي فهو معزز بالصوت والصورة ؟ استخدم عقلك الباطن ولا تعتمد على الظاهر فقط .
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-20
10 - سلمى السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:29
كيفاش عندك الجرأة توقف تصور و ما عندكش الجرأة تغوت اولا تعتق البنت؟اش هاد المستوى و الوقاحة و قلة الرجلة اللي وليتو فيها؟ و لاش تصورها و توريها لقوم ربي العالمين؟
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8
11 - شاهدت الفيديو السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:38
أظن أنه لم حالة اغتصاب مباشرة رغم أن الفتاة كانت تبدي شبه مقاومة لكن أظنها كانت برفقته وذهبت معه باختيارها ولكنه كان يريد اجبارها على شيء لم ترده وهو ممارسة الجنس
والمعطيات استنتجتها من المكان الذي كانوا فيه وهو بعيد عن الطريق أو أي مكان عام وكان وراء منازل عشوائية وكانت هناك أشجار، ومكان خالي لا يؤدي لأي مكان
والدليل أيضا أنها ليست حالة اغتصاب مباشرة أنه لم تسجل أي شكوى لدى السلطات
بينما من صورهم كانوا بعيدين وفي مكان عالي ربما عمارةً ما وكانوا يحاولون الصراخ عليه
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0
12 - محمد السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:52
إلى الرقم 6 حتى توجد انت في مكانه وبلغ على الجريمة . ألم يكفيك ياهدا انه سجل اعتداء . فإن لم يسجله اصلا مادا كنت ستعلم انت كذالك عن هده الجريمة لكي تتكلم على مواطن يقدم المساعدة. هل هو شغال في الأمن ويستاجر على هادا ? أم تناؤون بأنفسكم على المشاكل ويريدون أن يتحملها غيركم.
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