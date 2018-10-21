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الرئيسية | حوادث | إسبانيا ترحّل مغاربة وصلوا إلى الجزر الجعفرية

إسبانيا ترحّل مغاربة وصلوا إلى الجزر الجعفرية

إسبانيا ترحّل مغاربة وصلوا إلى الجزر الجعفرية
متابعة من خالد ملوك
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 10:19

رحلت السلطات الأمنية الإسبانية 24 مهاجرا غير نظامي نحو المغرب بعد أن استعملوا قاربا للبلوغ إلى الجزر الجعفرية، الخاضعة لسيادة مدريد، في إطار تطبيق اتفاقية الإعادة الفورية للمهاجرين الموقعة بين الرباط ومدريد عام 1992.

وقالت مندوبية الحكومة المحلية بمدينة مليلية المحتلة إنه تم تطبيق هذا البروتوكول على 24 مهاجرا من أصل 30، مشيرة إلى أنه تم استثناء 4 نساء وطفلين قاصرين من قرار الترحيل، حيث سيتم وضعهم بمركز لإيواء المهاجرين الأجانب في الثغر.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص المرحلين لم يتقدموا بطلب الحصول على الحماية الدولية فور وصولهم إلى ميناء مدينة مليلية، على متن سفينة الإنقاذ "سالبا مار"، مشيرا إلى أن عناصر الأمن باشرت عملية الترحيل عقب انتهاء التحقيقات بغرض تحديد الهويات ومعرفة الأسباب وراء الهجرة.

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