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الرئيسية | حوادث | السكر يسبب ارتكاب شرطي لحادثة سير ببني ملال

السكر يسبب ارتكاب شرطي لحادثة سير ببني ملال

السكر يسبب ارتكاب شرطي لحادثة سير ببني ملال
هسبريس - و.م.ع
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:10

علم لدى ولاية أمن بني ملال أنه جرى، مساء أمس السبت، الاحتفاظ بمقدم شرطة رئيس يعمل بمفوضية الشرطة بقصبة تادلة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بعد الاشتباه في ارتكابه لحادثة سير بجروح بليغة وهو تحت تأثير حالة السكر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنه حسب المعاينات والتحريات المنجزة، فإن الشرطي المخالف كان يسوق سيارته الخاصة خارج أوقات العمل وهو تحت تأثير حالة السكر، عندما تسبب في إصابة سائق دراجة عادية بجروح بليغة، نتيجة التجاوز المعيب والسياقة في وضعية غير ملائمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم إيداع الشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث لاتخاذ الجزاءات التأديبية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mbarek الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:54
لا حولا ولا قوة إلا بالله هذا هو لي بغيتو تعولو عليه يجب فصله عن العمل
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2 - مروان الأحد 21 أكتوبر 2018 - 11:56
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأ زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . الخمر يسبب الخسائر المادية والبشرية
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