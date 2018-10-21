شيعي مغربي يُحرق نفسه طلبا بترحيله خارج البلاد

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في خطوة مثيرة للجدل، أقدم شيعي مغربي على إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، احتجاجا على ما سماه "انتهاك حرية المعتقد ومنعه من أداء فروضه داخل مساجد مدينة وجدة على طريقة أهل البيت".

وقال عبدو الشكراني، رئيس جمعية "رساليون تقدميون" التي تتبنى الخط الرسالي الشيعي بالمغرب، إن الشخص الشيعي الذي يُدعى محمد المهداوي "يوجد الآن في قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، بعد إصابته بحروق خطيرة من الدرجة الأولى والثانية أصابت جميع جسده، باستثناء وجهه".

وأوضح المصدر ذاته أن المهداوي كان يُريد إيصال رسالة استنكار إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يطالب فيها بـ"تمتيعه بترحيل قانوني نحو إحدى الدول الغربية التي يتمتع فيها المواطنون بالمساواة بغض النظر عن دينهم ومذهبهم، لكن بعد منعه من ذلك قام بصب "الدوليو" على جسده وأحرق نفسه".

رئيس جمعية "رساليون تقدميون" المحظورة بالمغرب أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه لا يتفق مع طريقة الاحتجاج التي قام بها المهداوي، وزاد مستدركا: "المطالب التي دفعته إلى إحراق نفسه سبق أن طالبنا بها في جمعية الرساليون التقدميون، غير أن الدولة لا يهمها التمييز الذي يمارس ضدنا".

ودعا المتحدث إلى فتح تحقيق في الأسباب التي دفعت المواطن المهداوي إلى إحراق نفسه ومراجعة كافة القوانين المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية والمذهبية دستوريا وقانونيا، موردا أن الشخص صاحب الاحتجاج "يقول إنه يتعرض لمضايقات وتمييز وعنصرية مذهبية في بعض المساجد في وجدة، ويمنع من التعبد على طريقة مذهب أهل البيت، والدولة لا تكترث لشكاياته".

وكانت السلطات المحلية لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أفادت في بلاغ سابق بأن "شخصا، يبلغ من العمر 31 سنة ويعاني من اضطرابات نفسية، أقدم صباح الأربعاء الماضي على إضرام النار في نفسه، مستعملا مادة سريعة الاشتعال (الدوليو)؛ وذلك بملتقى شارعي طارق ابن زياد وفرونكلين روزفلت بالحي الإداري بالرباط".

المصدر ذاته أكد أنه "فور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية على وجه السرعة، ليتم نقل المعني بالأمر إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا لتلقي الإسعافات الضرورية".

وأوضحت السلطات المحلية أن "المعطيات الأولية تظهر أن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية، إذ سبق إيداعه عدة مرات مستشفى للأمراض العقلية والنفسية".