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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يتابع وفاة سيدة سقطت من شاهق

أمن مراكش يتابع وفاة سيدة سقطت من شاهق

أمن مراكش يتابع وفاة سيدة سقطت من شاهق
إبراهيم مغراوي
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 14:20

فتحت مصالح الأمن بالدائرة الأمنية 16 التابعة لولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا حول ملابسات وفاة سيدة متزوجة في عقدها الثاني بحي اسيل بمقاطعة جليز.

وقالت مصادر من جيران الهالكة، لهسبريس، إن المعنية بالأمر لقيت حتفها داخل سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل إثر سقوطها وزوجها من الطابق الرابع لإقامة سكنية يقطنان إحدى شققها بحي إسيل.

وأوضحت مصادر طبية لهسبريس أن الزوج نقل هو الآخر على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل، مضيفة أنه لازال بقسم الإنعاش بسبب حالته الخطيرة، وأن فريق طبيا يشرف على تقديم العلاجات والفحوصات الضرورية لإنقاذ حياته.

وأشرفت عناصر الأمن المذكورة، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الضحية الملطخة بالدماء إلى مستودع الأموات لتخضع للتشريح الطبي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هشام الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:13
لاحولة ولاقوة الا بالله العظيم الله يكتب علينا مكاتب الخير
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