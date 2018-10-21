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كُتّاب وآراء
تزوير العملة الوطنية يوقف أشخاصا في بني ملال
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، أمس السبت، ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.
ووفق مصدر أمني فإن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفر عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية والأجهزة الرقمية المحصلة من أنشطتها الإجرامية.
أضاف المصدر ذاته أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أعضاء هذه الشبكة يعتمد على استهداف أصحاب الإعلانات المنشورة على شبكة الإنترنت، والذين يعرضون المعدات الإلكترونية للبيع، خصوصا الهواتف المحمولة، إذ يقتنون منهم تلك البضائع مقابل مبالغ مالية مزورة يتم تزييفها لهذا الغرض.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم بكل من بني ملال وخنيفرة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليهم.