محكمة فرنسية تلاقي المجرد بـ"ضحية الاغتصاب"

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن المحكمة الفرنسية في منطقة سان تروبيه، قرر في الجلسة الأخيرة بشأن ملف اتهام فتاة للمطرب المغربي الشاب سعد المجرد باغتصابها، إجراء مواجهة مباشرة بين صاحب أغنية "المعلم" والمشتكية.

ووفق ذات المصادر، فإن المحكمة تروم من خلال استدعاء الفتاة الفرنسية التي اتهمت المجرد بتعنيفها جنسيا ومحاولة اغتصابها، أن تقارن بين أقوال الطرفين، وذلك بعد سماعها يوم الجمعة الفائت لإفادات الشهود خاصة من موظفي وعمال الفندق الذي كان مسرحا للحادثة المفترضة.

وتسير هذه القضية المثيرة نحو مراحل حاسمة، حيث من المرتقب أن يستمع القاضي لإفادات الطرفين المعنيين، وبعدها قد يذهب الملف صوب النطق بالحكم الذي يأتي في سياق اتهام المجرد نفسه في قضية سابقة تتعلق بدورها باغتصاب فتاة تدعى لورا بريول.

وفي سياق ذي صلة نفى مقربون من المجرد وجود هذا الأخير في حالة اكتئاب نفسي أو محاولته الانتحار، وأكدوا أن "المعلم" يحظى بمعنويات مرتفعة لعلمه ببراءته في هذه القضية، كما أنه محاط بأفراد أسرته الصغيرة وجمهوره أيضا.