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الرئيسية | حوادث | محكمة فرنسية تلاقي المجرد بـ"ضحية الاغتصاب"

محكمة فرنسية تلاقي المجرد بـ"ضحية الاغتصاب"

محكمة فرنسية تلاقي المجرد بـ"ضحية الاغتصاب"
هسبريس من الرباط
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:00

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن المحكمة الفرنسية في منطقة سان تروبيه، قرر في الجلسة الأخيرة بشأن ملف اتهام فتاة للمطرب المغربي الشاب سعد المجرد باغتصابها، إجراء مواجهة مباشرة بين صاحب أغنية "المعلم" والمشتكية.

ووفق ذات المصادر، فإن المحكمة تروم من خلال استدعاء الفتاة الفرنسية التي اتهمت المجرد بتعنيفها جنسيا ومحاولة اغتصابها، أن تقارن بين أقوال الطرفين، وذلك بعد سماعها يوم الجمعة الفائت لإفادات الشهود خاصة من موظفي وعمال الفندق الذي كان مسرحا للحادثة المفترضة.

وتسير هذه القضية المثيرة نحو مراحل حاسمة، حيث من المرتقب أن يستمع القاضي لإفادات الطرفين المعنيين، وبعدها قد يذهب الملف صوب النطق بالحكم الذي يأتي في سياق اتهام المجرد نفسه في قضية سابقة تتعلق بدورها باغتصاب فتاة تدعى لورا بريول.

وفي سياق ذي صلة نفى مقربون من المجرد وجود هذا الأخير في حالة اكتئاب نفسي أو محاولته الانتحار، وأكدوا أن "المعلم" يحظى بمعنويات مرتفعة لعلمه ببراءته في هذه القضية، كما أنه محاط بأفراد أسرته الصغيرة وجمهوره أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - nabil الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:09
خويا لمجرد نتى مبغيتيش تعيق وتفيق بسلتي بزاف الله يهديك
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78
2 - لعنة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:12
ثمن الشهرة ...من يصل الي نجومية او تكون غنيا تكون مكروها من الكل..بل حتي تلميذ المجتهد في القسم له اعداء ذاخل قسمه انها سنة البشر علي وجه الارض
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-106
3 - Driss الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:31
هده البلاد أي فرنسا لها عداء دفين للمغرب وكل من تسمع عنه أنه ناجح في عمله تريد ان تركعه واتمنى ان يكون الشاب والفنان سعد لمجرد في أحسن الضروف المعنوية والنفسية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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-48
4 - moha الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:31
Je lui souhaite un long séjour derrière les barreaux ce vaurien qui nous a fait la honte . Et Dieu seul sait combien de fille victime il a fait au Maroc et passe sous silence .
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4
5 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:33
البعض يصدق "ضحية" سعد المجرد دون ان تكون عليه أية بينة ملموسة والاتهام اعتمد فقط على رواية الضحية المفترضة ويصبون على سعد حمم حقدهم الذي يعبرون عنه من خلال كل أنواع الأمراض الخبيثة التي تسكن قلوبهم

لكن حينما يتعلق الأمر ببو20 الذي تتهم ليس ضحية واحدة وإنما عشرة ضحايا، وبأدلة قاطعة لا يقبل التشكيك التي هي أزيد من سبعين فيدو سجلهم المتهم التمريض لكي يتفرج في خلوته على تأوهاتهن وصيحاتهم وآلامهن، شاهدها الدفاع والقضاء من كلا الطرفين وأقيمت عليها الخبرة لقط الشك باليقين، وحتى زوجة بو10+10 قمت شكاية للمحكمة تتهم فيها الهيني بوصف ما شهده في الفيديوهات أمام الرأي العام الوطني وأن في ذالك إساءة وإهانة لزوجها.. مما يعني أنها تعرف بان الفيديوهات حقيقية وان ما قام به زوجه حقيقي.. وفق المدعو wood وبعض المرتزقة الذين يسترزقون من تعليقاتهم هم من لا زال يدافع عن هذا بو20 !

يتهجمون على سعد ويدافعون عن بو20 ويدعون أنه يتعرض لمآمرة مخزنية.. وكأن هاد بو20 هم كارل ماركس العصر الذي سيقلب العالم بأفكاره وخزعبلاته الشعبوية التي يكتبها ولا يقرأها سوى الغوغاء على العلم أن مقاولته تقتات وتعيش فقط من ريع المخزن
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1
6 - moha azghar الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:42
اي جمهور لهدا المعقد جنسيتا عفوا المعلم والفتيات، فعلا انه محاط باتهامات لا تقل خطورة ولا سيما في دولة الحق والقانون. لمادا كل هده الضجة لمشكل لا يستحق هدا الوزن، ان ثبت في حقه المنسوب اليه فلا محالة سينال الجزاء.
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7
7 - halum الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:42
الله يعفو عليك من هاد البلية
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6
8 - med الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:52
تضرب عاماين ديال الحبس بدون حكم و تخسر صحتك ومستقبلك ...لنفترض انه خرج برائة من التهمة بعد اربع سنين ديال الحبس شنو الفيدا من هاد البرائة اذا خسر صحتو .ومستقبلو... ؟ هذا ما قانون ما والو
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12
9 - لدغت مرتين.. الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:54
أعطاه الله الموهبة و الوسامة الشهرة و المال كل شيئ ... لكن للاسف بدون حسن الأخلاق يبقى كل ما سلف ذكره لا يساوي شئ ....
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12
10 - بوهالي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:54
خوفي أن يكون كل هذا مكيدة تحاك ضده من أجل كبح مسيرته الفنية المتميزة . أما اذا كان مدنبا وجب معاقبته . فليس هنا ما هو أخطر من الظلم و الجور . اذا كان مظلوما فالله سيدافع عنه اما اءا كان ظلما سيأخذ جزاءه في بلد لاظالم و لا مظلوم .
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-7
11 - مواطن2 الأحد 21 أكتوبر 2018 - 21:03
عن اية نجومية وشهرة يتحدث البعض...في اعتقادي المتواضع...سعد لمجرد كما سمى نفسه وتهرب من اسمه الحقيقي ليس بنجم ولا بفنان ولا بايقونة ...هو مطرب قد يطرب فئة من اقرانه فقط....وانا شخصيا لم اعرفه الا عندما سمعت باعتقاله وحسبته سوريا او لبنانيا اول الامر الى ان عرفت بانه مغربي من ابوين معروفين بسلوكهما المستقيم....سواء برئ او ثبتت عليه التهمة فهو ليس بنجم....مواطن يغني لفئة معينة ...وعلى كل حال لابد ان يجد من يستمع اليه.....الله يسهل عليه.
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4
12 - boumaough الأحد 21 أكتوبر 2018 - 21:03
Lmgard doit apprendre sa leçon par coeur sinon il passera le reste de sa vie derriere les barreaux
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2
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