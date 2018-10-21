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كُتّاب وآراء
محكمة فرنسية تلاقي المجرد بـ"ضحية الاغتصاب"
أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن المحكمة الفرنسية في منطقة سان تروبيه، قرر في الجلسة الأخيرة بشأن ملف اتهام فتاة للمطرب المغربي الشاب سعد المجرد باغتصابها، إجراء مواجهة مباشرة بين صاحب أغنية "المعلم" والمشتكية.
ووفق ذات المصادر، فإن المحكمة تروم من خلال استدعاء الفتاة الفرنسية التي اتهمت المجرد بتعنيفها جنسيا ومحاولة اغتصابها، أن تقارن بين أقوال الطرفين، وذلك بعد سماعها يوم الجمعة الفائت لإفادات الشهود خاصة من موظفي وعمال الفندق الذي كان مسرحا للحادثة المفترضة.
وتسير هذه القضية المثيرة نحو مراحل حاسمة، حيث من المرتقب أن يستمع القاضي لإفادات الطرفين المعنيين، وبعدها قد يذهب الملف صوب النطق بالحكم الذي يأتي في سياق اتهام المجرد نفسه في قضية سابقة تتعلق بدورها باغتصاب فتاة تدعى لورا بريول.
وفي سياق ذي صلة نفى مقربون من المجرد وجود هذا الأخير في حالة اكتئاب نفسي أو محاولته الانتحار، وأكدوا أن "المعلم" يحظى بمعنويات مرتفعة لعلمه ببراءته في هذه القضية، كما أنه محاط بأفراد أسرته الصغيرة وجمهوره أيضا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
لكن حينما يتعلق الأمر ببو20 الذي تتهم ليس ضحية واحدة وإنما عشرة ضحايا، وبأدلة قاطعة لا يقبل التشكيك التي هي أزيد من سبعين فيدو سجلهم المتهم التمريض لكي يتفرج في خلوته على تأوهاتهن وصيحاتهم وآلامهن، شاهدها الدفاع والقضاء من كلا الطرفين وأقيمت عليها الخبرة لقط الشك باليقين، وحتى زوجة بو10+10 قمت شكاية للمحكمة تتهم فيها الهيني بوصف ما شهده في الفيديوهات أمام الرأي العام الوطني وأن في ذالك إساءة وإهانة لزوجها.. مما يعني أنها تعرف بان الفيديوهات حقيقية وان ما قام به زوجه حقيقي.. وفق المدعو wood وبعض المرتزقة الذين يسترزقون من تعليقاتهم هم من لا زال يدافع عن هذا بو20 !
يتهجمون على سعد ويدافعون عن بو20 ويدعون أنه يتعرض لمآمرة مخزنية.. وكأن هاد بو20 هم كارل ماركس العصر الذي سيقلب العالم بأفكاره وخزعبلاته الشعبوية التي يكتبها ولا يقرأها سوى الغوغاء على العلم أن مقاولته تقتات وتعيش فقط من ريع المخزن