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كُتّاب وآراء
مزاح زوجة حول داعش يقود إلى المحكمة في المغرب
تحول مزاح بريء بين سيدة وزوجها إلى تهمة قانونية بسبب توظيف كلمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قبل أن تحظى بالتخفيف لدى النطق بالحكم عليها مؤخرا من طرف محكمة الرباط.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الأمر يتعلق بزوجة شابة تم الحكم عليها من طرف استئنافية الرباط بالسجن موقوف التنفيذ، بسبب أنها بعثت رسالة إلى هاتف زوجها انطلاقا من هاتف مجهول، تدعوه إلى الانضمام إلى التنظيم الإرهابي داعش، مبتغية خلق جو من الفكاهة معه، وتركت الأمر دون أن تخبره حتى ترى ردة فعله.
الزوج لم يقف مكتوف الأيدي أمام الرسالة التي أدخلت على قلبه الفزع، فتوجه إلى مصالح الأمن مشتكيا من "الرسالة المجهولة"، قبل اكتشاف أن الرسالة موجهة من لدن زوجته الشابة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
أيتها الزوجة ...مية تخميمة و تخميمة ولا ضربة بمقص.
تعيشي و تاخدي غيرها