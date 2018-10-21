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الرئيسية | حوادث | مزاح زوجة حول داعش يقود إلى المحكمة في المغرب

مزاح زوجة حول داعش يقود إلى المحكمة في المغرب

مزاح زوجة حول داعش يقود إلى المحكمة في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:19

تحول مزاح بريء بين سيدة وزوجها إلى تهمة قانونية بسبب توظيف كلمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قبل أن تحظى بالتخفيف لدى النطق بالحكم عليها مؤخرا من طرف محكمة الرباط.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الأمر يتعلق بزوجة شابة تم الحكم عليها من طرف استئنافية الرباط بالسجن موقوف التنفيذ، بسبب أنها بعثت رسالة إلى هاتف زوجها انطلاقا من هاتف مجهول، تدعوه إلى الانضمام إلى التنظيم الإرهابي داعش، مبتغية خلق جو من الفكاهة معه، وتركت الأمر دون أن تخبره حتى ترى ردة فعله.

الزوج لم يقف مكتوف الأيدي أمام الرسالة التي أدخلت على قلبه الفزع، فتوجه إلى مصالح الأمن مشتكيا من "الرسالة المجهولة"، قبل اكتشاف أن الرسالة موجهة من لدن زوجته الشابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - hamid الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:33
المزاح حرام في الذين الاسلامي .......
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2 - موحا الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:34
ضحك باسل هدا خلعت الرجل ودخلت رسها في المشاكل
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25
3 - محمد الطنطاني الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:35
زوينة هادي ..الزوج الان سيحظى بعطلة سعيدة هاته الايام.
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33
4 - أبو سهيل الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:35
للأسف الزوج تسرع شيئا ما..نحمل المسؤولية للزوجة التي جنت على نفسها. كان عليها أن تتصل بزوجها وتخبره بالمزاح. وكذلك الزوج كان عليه التريث ولو لبضع ساعات. أحيانا المزاح يقتل صاحبه
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11
5 - لمين الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:45
بلد الغرائب والعجائب، قطاع الطرق والمشرملون لا أحد يتصدى لهم و زوجة تمزح مع زوجها تعرض على المحاكم، والله عجيب!
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6 - mellouk الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:45
لا للمزاح مع شيء إسمه الإرهاب والمحكمة كانت رحيمة بالزوجة الشابة /أتمنى أن يعتبر شباب الفايسبوك والواتساب من هته المحاكمة والابتعاد كل البعد عن كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة العباد إن بالاقوال أو الأفعال بل حتى التدوينات فعيون الأمن ترصد كل شيء فحذاري من اللعب بالنار.
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4
7 - معتوهة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:48
ها لبسالة ...و برافو للزوج لأنه ماتعطلش فيساع مشا يبلغ الشرطة....
أيتها الزوجة ...مية تخميمة و تخميمة ولا ضربة بمقص.
تعيشي و تاخدي غيرها
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