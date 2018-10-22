الأمن يحجز مشروبات كحولية وأقراص هلوسة بوزان‎

هسبريس من وزان

أوقفت عناصر الضابطة القضائية بمدينة وزان شخصا يشتبه في تورطه في ترويج مشروبات كحولية وحبوب "الإكستازي" بشوارع دار الضمانة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية إيقاف المشتبه به تمت بحي الجموعة، بعدما ضبط متلبسا بحيازة مشروب كحولي وقرص واحد من حبوب الهلوسة، حيث تم اقتياده إلى مخفر الشرطة من أجل التحقيق معه.

وتبعا للمصادر نفسها، فإن البحث الأولي أفضى إلى اعتراف الموقوف بوجود شريك له بإحدى الجماعات الترابية، فتم التنسيق مع النيابة العامة بهدف التنقل إلى مخزن بالجماعة القروية مصمودة، حيث تم حجز ما يقارب 450 قنينة من المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى 12 قرصا من حبوب "الإكستازي"، فيما تمكن الشريك من الفرار.

وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على العدالة، وفق المنسوب إليه. بينما تم تفعيل مذكرة بحث في حق شريكه الفار.