24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:35
|13:17
|16:20
|18:49
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساحة جامع الفنا تواجه تحديات العشوائية والمخدرات وتغيير المعالم
- إحداث 230 ألف منصب مالي في المملكة .. الرّبع للتعاقد مع أساتذة
- بيع حجر "لغز القمر" الموريتاني بـ600 ألف دولار في مزاد بأمريكا
- ... ولن نحصد إلا ما زرعنا؟
- حين انحرف قطار بوقنادل عن سِكَّتِه..
"الخيول البربرية" تتربع على منصة تتويج معرض الفرس بالجديدة (5.00)
ثاني أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية تُودي بحياة مُهاجر إفريقي (5.00)
- العثماني يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور - (98)
- الأمم المتحدة تطالب بحظر "اختبار العذرية" للمغربيات قبل الزواج - (86)
- زيادة ثمن الغازوال ومضاربة الوسطاء تلهبان أسعار الخضر بالبيضاء - (68)
- أخنوش يفتتح مقرا جهويا للأحرار بقاعة للابتكار - (63)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتوقع استخلاص المليارات من رواج الكحوليات - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يحجز مشروبات كحولية وأقراص هلوسة بوزان
أوقفت عناصر الضابطة القضائية بمدينة وزان شخصا يشتبه في تورطه في ترويج مشروبات كحولية وحبوب "الإكستازي" بشوارع دار الضمانة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية هسبريس.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية إيقاف المشتبه به تمت بحي الجموعة، بعدما ضبط متلبسا بحيازة مشروب كحولي وقرص واحد من حبوب الهلوسة، حيث تم اقتياده إلى مخفر الشرطة من أجل التحقيق معه.
وتبعا للمصادر نفسها، فإن البحث الأولي أفضى إلى اعتراف الموقوف بوجود شريك له بإحدى الجماعات الترابية، فتم التنسيق مع النيابة العامة بهدف التنقل إلى مخزن بالجماعة القروية مصمودة، حيث تم حجز ما يقارب 450 قنينة من المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى 12 قرصا من حبوب "الإكستازي"، فيما تمكن الشريك من الفرار.
وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على العدالة، وفق المنسوب إليه. بينما تم تفعيل مذكرة بحث في حق شريكه الفار.