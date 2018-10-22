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الرئيسية | حوادث | عائلة مغربية تهجر رضيعها بمشفى مليلية المحتلة

عائلة مغربية تهجر رضيعها بمشفى مليلية المحتلة

عائلة مغربية تهجر رضيعها بمشفى مليلية المحتلة
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:10

تركت عائلة مغربية رضيعها المصاب بفشل تنفسي حاد داخل قسم المستعجلات التابع للمستشفى المحلي لمدينة مليلية، فيما أعلنت مندوبية الحكومة المحلية للثغر المحتل أنها ستتولى الوصاية على الرضيع المريض، الذي نقل على متن مروحية إلى مركز استشفائي بمدينة مالقا بإقليم الأندلس الجنوبي.

وقال دانييل بينتورا، مستشار الرعاية الاجتماعية بالمدينة السليبة، إنه لم يتم بعد التعرف على أسرة الرضيع المهجور، مؤكدا أن المصاب نقل إلى مستشفى "Carlos Haya" بمدينة مالقا في حالة صحية حرجة بغرض تلقي العناية الطبية اللازمة من قبل فريق طبي مختص.

وأضاف بينتورا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميليا دي أوي"، أنه من المؤسف والمؤلم حدوث مثل هذه الوقائع، مبرزا أنه من المعتاد أن تتخلى عائلات مغربية على أبنائها بنقط العبور الحدودية أو داخل مرافق صحية قصد تلقي العلاجات، لا سيما في ظل ضعف الخدمات الطبية بالمغرب.

"المغاربة يلجون المعابر الحدودية بغية التخلي عن أطفالهم، بعضهم في حالة صحية جيدة، والبعض الآخر في ظروف صحية سيئة"، يضيف المسؤول الحكومي، الذي أكد أن سلطات الثغر تتولى مسؤولية العناية بهؤلاء الأطفال المهجورين، عبر إدخالهم مراكز إيوائية إلى حين بلوغهم سن الرشد.

ووجه المسؤول ذاته نداء إلى الحكومة المغربية من أجل "توفير الرعاية والحماية لأطفالها وترحيلهم للعيش مع أسرهم حتى لا يظل المغرب بلدا بلا شباب في المستقبل"، معبرا عن قلقه الشديد إزاء هذا الوضع، الذي أصبح يؤرق السلطات الإسبانية على المستويين المحلي والمركزي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيلان قدور الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:16
قبل ما يكبر وتلتهمه الامواج او يعيش متشردا في أوربا الحل هو تركه رضيعا في بلد اجنبي .
حقيقة مرة مع الأسف
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2 - كبور الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:25
نحن مسؤولونا منشغلون بجمع الثروة وضمان مستقبل اولادهم وأحفادهم وحتى الجيل الخامس بعدهم والشعب يموت في الحدود مع الاسبان، الحمد لله انني هاجرت تلك البلاد منذ عشرين سنة.
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3 - لطيفة الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:39
انها لمأساة. المغاربة يتخلون عن أبناءهم لكي تعتني بهم دول اخرى. اين هي حكومتنا ؟؟؟؟ جل الشباب يفكر في الهجرة ونحن الذين لم نهاجر في شبابنا نتاسف لذلك.
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4 - hicham paris الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:39
المسوولون يعرفون دلك لاكن ما يفكرون فيه في هده الدنيا التي لا تساوي جناح بعوضة هي بطونهم فقط . للاسف الشديد كم تمنيت أن يهتم المغاربة بمستقبل أبنائنا صحيا و تعليميا ...... وأن يتولى امورنا من يريد أن يحقق في المغرب نهضة في كل المجالات ويترك اسمه يدرس في التاريخ العالمي كاردوخان اليوم ..
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5 - Abdou الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:41
يقول بعض الغوغاء خطءا ان الدولة لا تتحمل مسؤولياتها لكن التخطيط الاسري والعاءلي مسؤولية الدولة والاسر لكن ان تصل الوضع الى هدا الحد وهو تخلي الاسر عن فلدات كبدها -كما يقال سهوا -هل فعلا يحبون ابناءهم ام هؤلاء ابناء صدفة وحادث جماع لا تقوم به حتى الحيوانات ..
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6 - Samira....Aalaoui الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:45
ووجه المسؤول ذاته نداء إلى الحكومة المغربية من أجل "توفير الرعاية والحماية لأطفالها وترحيلهم للعيش مع أسرهم حتى لا يظل المغرب بلدا بلا شباب في المستقبل"، معبرا عن قلقه الشديد إزاء هذا الوضع، الذي أصبح يؤرق السلطات الإسبانية على المستويين المحلي والمركزي.
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7 - souabni الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:47
لا حول ولا قوة الا بالله العضيم.اناس يسمحون في فلذاة اكبادهم عند الغير دون ان يرف لهم جفن.فكيف بالوطن الذي يسبونه صباح مساء.
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8 - abc الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:59
رضيع ستتبناه و تربيه عاءلة اسبانية ليس لها ابناء اصبحنا نعطيهم الرضع هل هذه هي الكرامة التي تبحثون عنها
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9 - خديجة الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 23:05
في السطور الأخيرة وجه المسؤول كلامه للحكومة المغربية.حتى لا يبقى المغرب بلا شباب.ضحكني لمن كيعاود هاد الهدرة؟الحكومة معندهاش النفس والا كانت هاد الهدرة اللي قال تخليهم من غدا الصباح يراجعوا أوراقهم.وشكون اللي خوانا البلاد من غير الحكومة والمسؤولين الله ياخد فيهم الحق.كنبغيوا بلادنا وهجرونا منها
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