جمارك "باب مليلية" تحبط تهريب خمور مهربة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية من الخمور المستقدمة من مدينة مليلية بطريقة غير قانونية.

ومكن تفتيش سيارة مرقمة بالمغرب العناصر الجمركية من العثور على 188 قنينة من الخمور مخبأة في تجويفات داخلية بالعربة.

وقد تم توقيف سائق السيارة وتسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعته رهن الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.