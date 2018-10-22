24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهامات لأكاديمية الرباط بالمس بالحق في الإضراب (5.00)

  2. مجلس النواب المصري يوافق على "حالة الطوارئ" (5.00)

  3. العثماني يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور (5.00)

  4. تلميذ مغربي يحّل ثانيا في مسابقة دولية للإنجليزية (5.00)

  5. الأمن يحجز مشروبات كحولية وأقراص هلوسة بوزان‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة: ترويج جديد يطال "فيديو اغتصاب" قديم

الشرطة: ترويج جديد يطال "فيديو اغتصاب" قديم

الشرطة: ترويج جديد يطال "فيديو اغتصاب" قديم
هسبريس من الرباط
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 14:05

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها أخضعت شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يظهر فيه شخص بصدد تعريض فتاة لمحاولة اغتصاب بمنطقة خلاء، لخبرة تقنية من طرف مختبر تحليل الآثار التكنولوجية.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، قال إنها "كلفت فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية على الصعيد الوطني بتحديد مكان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتشخيص هوية المشتبه فيه والضحية اللذين يظهران في الشريط، فخلصت الأبحاث الى أن الجريمة تعود الى تاريخ 23 ماي 2016 بالدار البيضاء".

"الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة أوضحت أن شريط الفيديو المنشور يوثق لجريمة هتك عرض قاصر والسرقة تحت التهديد وقعت في 23 ماي 2016، بمحاذاة منطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، وكانت ضحيتها فتاة قاصر تعرفت على المشتبه فيه الرئيسي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعرضها لاعتداء جنسي مقرون بالسرقة بمعية الشخص الذي قام بتصوير الشريط"، تورد DGSN.

البلاغ شدد على أن التحريات المنجزة، بتنسيق مع ولاية أمن الدار البيضاء، كشفت أن المشتبه فيهما سبق تقديمهما أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27 ماي 2016، بالنسبة للمشتبه فيه الأول، وبتاريخ 27 أبريل 2017 بالنسبة للمشتبه فيه الثاني، حيث تمت إحالتهما على قاضي الأحداث لكونهما كانا قاصرين أثناء ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.

كما أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "باشرت أبحاثا وتحريات تقنية لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين سربوا هذا الشريط بشكل يوحي بارتكاب جريمة جنسية جديدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.