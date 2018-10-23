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الرئيسية | حوادث | الدرك يطيح بأحد أكبر مروجي المخدرات في تاهلة

الدرك يطيح بأحد أكبر مروجي المخدرات في تاهلة

الدرك يطيح بأحد أكبر مروجي المخدرات في تاهلة
رشيد الكويرتي
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 05:23

تمكنت عناصر الدرك الملكي لتاهلة، في إقليم تازة، من الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات، والذي كان موضوع عدة مذكرات بحث لأجل الاتجار في مخدري الحشيش والكيف.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن عناصر الدرك الملكي نجحت في الإطاحة بالمشتبه به "ح.م"، الذي كان يتخذ كافة تدابير الحيطة للإفلات من قبضتها، بعد نصب كمين محكم له.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الدرك الملكي تمكنت، بعد مداهمة وكر المبحوث عنه، من حجز ما يناهز 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وكمية مهمة من مخدر الكيف؛ كانت مخبأة بداخله.

وقد جرى وضع المشتبه به، المتزوج والذي يوجد في عقده الرابع، تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة.

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