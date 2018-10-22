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إصابة 12 عسكريا خلال أداء مهامهم في الناظور
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 12:29
علم لدى مصدر عسكري أن 12 جنديا أصيبوا بجراح خلال محاولتهم منع حوالي 300 مهاجرا من بلدان جنوب الصحراء، أمس الأحد، من بلوغ واجتياز الحاجز الفاصل بين الناظور وثغر مليلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الجنود الـ12، الذين طالت بعضهم إصابات بدنية خطيرة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسني في الناظور من أجل تلقي العلاجات الضرورية.