المغرب يرحّل مهاجرين استعانوا بالعنف لدخول مليلية

هسبريس من الرباط

أسفر تدخل للقوات العمومية لمنع اقتحام مجموعة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة مليلية، أمس الأحد، عن إيقاف 141 من المهاجرين غير القانونين، وإصابة 12 جنديا وأحد أفراد القوات المساعدة بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى بمدينة الناظور لتلقي الإسعافات اللازمة.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فقد جرى أيضا تسجيل وفاة شخص وإصابة 22 بجروح خلال محاولتهم اقتحام السياج المحيط بثغر مليلية المحتل، حيث نُقل المصابون إلى المستشفى للخضوع للعلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ ذاته أن السلطات المغربية قرّرت، على إثر هذه الأفعال المخالفة للقانون، ترحيل جميع المشاركين في عملية الاقتحام صوب البلدان الأصلية التي ينحدرون منها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.