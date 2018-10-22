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الرئيسية | حوادث | إهانة العلم الوطني تخضع مستشارا جماعيا للمحاكمة

إهانة العلم الوطني تخضع مستشارا جماعيا للمحاكمة

إهانة العلم الوطني تخضع مستشارا جماعيا للمحاكمة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 14:35

أحالت عناصر الدرك الملكي بمركز سيد الزوين ضواحي مراكش مستشارا جماعيا بتهمتي إهانة العلم الوطني، والضرب والجرح، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأحداث التي عرفتها الجلسة الثانية من دورة أكتوبر التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وشهدت خلافا عنيفا بين المستشار سالف الذكر ومستشارين جماعيين (11 عضوا) أعلنوا استقالتهم؛ وهو ما جعل أحداث العنف لم تتوقف داخل مقر الجماعة، بل انتقلت إلى الشارع العام.

وقالت مصادر هسبريس إن عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين استمعت، بأمر من وكيل الملك، إلى المستشار بخصوص المنسوب إليه، وإلى الشهود أيضا، مضيفة أن ما قام به يرجع إلى الحالة النفسية المتشنجة التي كان عليها المعني بالأمر حينئذ.

وأوضحت مصادر خاصة لهسبريس أن هذا المستشار معروف بحضوره لكل الأنشطة الوطنية ومساهمته في إنجاحها، مبرزة أن "الصراع السياسي، الذي تعرفه جماعة سيدي الزوين بين فرقاء سياسيين منذ زمن طويل، تفجر في الجلسة الثانية بشكل سلبي، بلغ درجة استعمال العنف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد السلام اطراشلي الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 14:38
اذا بحثت عن اسباب النقاش الذي تطور إلى تشنج وتبادل السب والقذف ستجده لم يكن للدفاع عن مصالح الساكنة بقدر ما كان صراعا شخصيا لاكتساب إمتيازات والدفاع عن المصالح الشخصية. لا مصلحة العباد تقتضي الحكمة والتبصر لتحقيقها وتنزيل.
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2 - مول الشكارة الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 14:54
إهانة المال العام ليس عليه حرج
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3 - عثمان الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:07
من اهانه المواطنين إلى اهانه العلم افتخروا يا من انتخبتموهم
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7
4 - حسين عمري الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:10
زوجة ارادت المزاح مع زوجها فحكمت عليها المحكمة بحبس موقوف التنفيذ..مستشار في حالة غضب تصرف تصرفا طائشا....يتابع..الدستور الجديد حاول تجاوز ما كان من قداسة للاشخاص..ولكن هناك من هو وطني اكثر من المغاربة يريد النكوص الى ماضي ولى ومحاكمة الناس على نواياهم لا افعالهم..مامعنى متابعة زوجة مزحت مع زوجها ..في غياب فعل جرمي. وانتفاء اركان الجريمة؟؟؟ اهانة العلم الوطني. (كما يسمونه رمز وطني)في حالة هيستيرية لو ارتكب جناية لاخذ بعين الاعتبار وضعه النفسي..الوطن اكبر من علم وشعار. الوطن وحبه سلوك ..كفى من التخوينات والمحاكمات على النوايا.!!!..
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6
5 - Mohamed الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:17
المصلحة الشخصية في المغرب فوق كل اعتبار. هاد الناس راهم فاتو الحدود ديالهم . هل من منقد؟ ألا يوجد رجل حكيم بيننا ليرشد البلاد إلى الطريق الصحيح ؟أو أنه فات الأوان على الإصلاح.
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4
6 - محمد اسرير الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:23
سبحان الله المواطن العادي يحاكموا حتى انا واياه ما معنى محاكمه مواطن لانه اهان العلم الوطني في الاخير يبقى مجرد رمز الوطنيه وفي المعاملات وخدمه الوطن لماذا هذه المحاكم لا تحاكم المسؤولين الكبار الذين نهبوا خزينه الدوله القانون فقط على المستضعفين
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7 - محمد بن الحسين الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 15:29
وماذا عن اهانه الوطن لمواطنين وماذا عن اهانه المسؤولين للمواطنين وماذا عن تجويع المواطنين ومبيتهم في العراء واخراجهم من مساكنهم و ماذا وماذا و ماذا اليست هذه اهانات ام فقط القانون على الضعفاء هذه المحاكم بقا فيهم العلم لي هو مجرد رمز و مابقاش فيهم المواطن لي هو جزء من الوطن
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