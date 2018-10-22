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كُتّاب وآراء
إهانة العلم الوطني تخضع مستشارا جماعيا للمحاكمة
أحالت عناصر الدرك الملكي بمركز سيد الزوين ضواحي مراكش مستشارا جماعيا بتهمتي إهانة العلم الوطني، والضرب والجرح، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأحداث التي عرفتها الجلسة الثانية من دورة أكتوبر التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، وشهدت خلافا عنيفا بين المستشار سالف الذكر ومستشارين جماعيين (11 عضوا) أعلنوا استقالتهم؛ وهو ما جعل أحداث العنف لم تتوقف داخل مقر الجماعة، بل انتقلت إلى الشارع العام.
وقالت مصادر هسبريس إن عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين استمعت، بأمر من وكيل الملك، إلى المستشار بخصوص المنسوب إليه، وإلى الشهود أيضا، مضيفة أن ما قام به يرجع إلى الحالة النفسية المتشنجة التي كان عليها المعني بالأمر حينئذ.
وأوضحت مصادر خاصة لهسبريس أن هذا المستشار معروف بحضوره لكل الأنشطة الوطنية ومساهمته في إنجاحها، مبرزة أن "الصراع السياسي، الذي تعرفه جماعة سيدي الزوين بين فرقاء سياسيين منذ زمن طويل، تفجر في الجلسة الثانية بشكل سلبي، بلغ درجة استعمال العنف".