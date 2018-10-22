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الرئيسية | حوادث | المحكمة تبرئ مشجعين من تهمة "إهانة رموز المملكة"

المحكمة تبرئ مشجعين من تهمة "إهانة رموز المملكة"

المحكمة تبرئ مشجعين من تهمة "إهانة رموز المملكة"
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:25

قضت هيئة القضاء الجالس بالمحكمة الابتدائية بأكادير، بعد زوال اليوم، بالبراءة في حق أربعة مشجعين مغاربة كانوا قد حملوا العلم الوطني الإسباني في مدرجات ملعب أكادير لكرة القدم، خلال المقابلة التي جمعت فريق حسنية أكادير بأولمبيك خريبة، الأسبوع الماضي.

وتوبع في القضية أربعة شبان من سوس، ثلاثة منهم في حالة سراح، فيما الرابع جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لآيت ملول، بعد أن تابعتهم النيابة العامة بالفصل 267 من القانون الجنائي، المتعلق بـ"إهانة رموز المملكة".

وكان توقيف المشجع المغربي مصطفى بومزوغ، الذي ينحدر من دوار "آيت علي" في الجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، قد لاقى استنكارا في شبكات التواصل الاجتماعي، ومن طرف هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية، طالبت عبر "هاشتاغ" موسوم بـ"كلنا مصطفى بومزوغ" بإطلاق سراح الموقوف، وإسقاط التهمة "الثقيلة" عنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطنة الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:42
على السلامة مرة خرا متعودوش بحالها.
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-17
2 - كاعي الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:48
والله خبار زينة.ظهر الحق و زهق الباطل .النيابة العامة فقط تتابع ابناء الشعب لماد لم تتابع الشخص الدي افلس محطة سامير و هرب على الاقل كان عليها سحب جوازه و منعه من السفر حتى يتم البت في القضية و.دفع ما يدين به لخزينة الجمارك.
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10
3 - Yoz الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:52
دائما ما نشاهد مباريات البطولات المحلية في كرة القدم على الشاشة... و نشاهد اعلام دول اخرى في مدرجات الجمهور غير علم الدولة صاحبة البطولة... من بينها علم المغرب..علم الجزائر وحتى الكيان الصهيوني... الدول و الاجهزة الامنية التي في مستوى القرن 21 لا تعتقل الجماهير على ذلك.... و ما حدث في مغربنا الحبيب هو الاحساس بدونية و مول الفز كيقفز
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16
4 - منتشر الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:01
كاين شي شباب كيحسابهوم منين تيهزو العلم الإسباني غادي بستقبلهم الإسبان بالأحضان و يدبرولهوم على الخدمة و يتهلاو فيهم.. خطأ فادح.. بالعكس غادي يحتاقروكوم و يجمعوكوم في مأوى و تسناو حكم المحكمة عليكم بالرجوع إلى بلادكم.. غير معززين و غير مكرمين.. عندما تهين علمك و ترفع علما آخر إنما تهين نفسك و تحط من كرامتك أنت..
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4
5 - جواد ابير الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:13
وجب عدم تكرار مثل هذه الافعال لان المغربي الحر لا يحمل الا راية بلده سواء في السلم او الحرب ثم ما الغاية المرجوة من رفع علم دولة اجنبية في دوري كروي مغربي وهل الاسبان يحملون رايتنا المغربية في دورياتهم فما هذا الاحتقار الرخيص لتوابتنا ورموزنا الوطنية
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