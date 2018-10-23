مصرع شاب غرقا وسط قناة للري بجماعة بلفاع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي شاب، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، مصرعه غرقا وسط قناة للري في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى منطقة توسوس، بالجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.

المُفارق للحياة، الذي يبلغ من عمره 20 سنة، والذي ينحدر من ضواحي إقليم الصويرة، جرى انتشال جثته من لدن مصالح الوقاية المدنية، والسلطات المحلية والأمنية، التي فتحت تحقيقا في أسباب وظروف الغرق.

وجرى نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.