24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/10/2018
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- أخنوش يعلب ورقة الأمازيغية
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- "المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
- اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
- "عصابة" من القرود "المارقة" تقتل رجلاً رجماً بالحجارة
"العبودية والتماطل" يدفَعان أساتذة التعاقد إلى ترْكِ مدارس المملكة (5.00)
- فيديو يصدم المغاربة .. شابان يصوّران تفاصيل تعريض فتاة للاغتصاب - (99)
- الخليج يُدعم المغرب مالياً .. الحكومة تتوقع ملياري درهم في 2019 - (96)
- مفاجآت قضية خاشقجي .. "شبيه" يتقمص شخصيته للتمويه الأمني - (69)
- طارق رمضان يعترف أمام المحكمة بإقامة علاقات جنسية رضائية - (64)
- يتيم يرمي بكرة الزيادة في الأجور إلى ملعب "الباطرونا" والنقابات - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع شاب غرقا وسط قناة للري بجماعة بلفاع
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 01:45
لقي شاب، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، مصرعه غرقا وسط قناة للري في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى منطقة توسوس، بالجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.
المُفارق للحياة، الذي يبلغ من عمره 20 سنة، والذي ينحدر من ضواحي إقليم الصويرة، جرى انتشال جثته من لدن مصالح الوقاية المدنية، والسلطات المحلية والأمنية، التي فتحت تحقيقا في أسباب وظروف الغرق.
وجرى نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.