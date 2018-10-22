حادثة خطيرة ببرشيد ترسل تلاميذ إلى المستشفى

إبراهيم الحافظون من سطات

أصيب أربعة تلاميذ، اليوم الإثنين، بجروح وصفت بـ"الخطيرة" إثر تعرضهم لحادثة سير بالقرب من الثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد، إذ صدمتهم سيّارة خفيفة كان على متنها ثلاثة أشخاص.

وحسب مصادر هسبريس فإن مجموعة من التلاميذ كانوا اليوم الإثنين بالقرب من الثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد، وصدمتهم سيارة كان يسير سائقها بسرعة جنونية، ليصاب منهم أربعة، على حد وصفها.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر من شرطة المرور، وأفراد من الوقاية المدنية ببرشيد، وممثل للسلطات المحلية، ليتم نقل المصابين الأربعة إلى مستعجلات مستشفى الرازي بالمدينة ذاتها. كما تم تسجيل حالات إغماء وهلع في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين عاينوا الحادثة.

وبعد إخضاع المصابين للعلاجات الضرورية والكشف بالأشعة، جرى توجيه اثنين منهم إلى مستشفى الدار البيضاء، نظرا لخطورة الإصابة على مستوى الرأس، في حين تمّ الاحتفاظ بالآخرين بمستشفى الرازي ببرشيد.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد بحثا في الحادثة، لتحديد ظروف وقوعها، وترتيب الجزاءات وفق تعليمات النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.