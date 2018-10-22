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الرئيسية | حوادث | قنينة غاز قرب كاتدرائية تسنتفر الأمن بالعاصمة

قنينة غاز قرب كاتدرائية تسنتفر الأمن بالعاصمة

قنينة غاز قرب كاتدرائية تسنتفر الأمن بالعاصمة
هسبريس من الرباط
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:01

أفاد مصدر أمني بأنه تم العثور صباح اليوم على أشياء مهملة في الفضاء المجاور لكاتدرائية سان بيير بمدينة الرباط، عبارة عن قنينة غاز من الحجم الصغير، وقارورة بلاستيكية تفوح منها رائحة مشروب كحولي، علاوة على بقايا قطع بسكويت.

وكشف المصدر الأمني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط فتحت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إهمال هذه المواد بالقرب من مقر الكاتدرائية.

وأوضح ذات المصدر، أن جميع الإفادات المسجلة والمعاينات المنجزة رجحت أن تكون تلك المواد الاستهلاكية مملوكة لشخص يعيش حالة التشرد، وأنه هو من تخلى عنها بالقرب من عين المكان، وهي الفرضية التي تشتغل عليها حاليا مصالح الأمن عن طريق استقراء كاميرات المراقبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ههههه الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:24
السيد جاتو قرعة البوطة تقيلة خلاها حدى الكنيسة حتى يجيب الكروسة درتو فيلم
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13
2 - pedri الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:27
لو كانت هذه الاشيلء امام مسجد لكان تلاستنفار نفسه ؟؟؟
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3
3 - بنادم الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:37
استفحلت ظاهرة التشرد في هذا البلد حيث أصبح الحمقى يزهقون الأرواح بطريقتهم و المتشردون يقطعون طرق و سعي في ملتقيات الطرق بل حتى طرق السيار أصبحت غير آمنة و المسؤلون نائمون غير مبالون بالأرواح التي تدهب ضحية التشرد الإجتماعي ناهيك عن الكلاب الظالة الخطرة بكل ماتحمل من أوبئة و أمراض مشكلتا خطرا على حياة المغاربة
المغرب يعيش تشردا أخلاقيا انسانيا و قريبا سياسيا
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2
4 - كوري الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:38
البوطات بالعشرات تايباتو ليل نهار حدى الديور وتايلعبو حداهم الدراري الصغار وتايتلاح حداها السجائر شاعلة.ومنين تاتكون البوطة مبلوكية تايجبد مول الحانوت ليبرة ولا لفليتة وتايبدى يخرج الغاز من البوطة .وهانيا المخزن مامصوقس. حيث هادو غير لمراركة المسلمين.
أما النصارى ليهوم كل التبجيل والتقدير والتوقير.
يا سلام !!!!
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3
5 - سينما الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:39
شحال من جامع البوطات بداخله ولم يستنفر الامن لماذا.....
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0
6 - وا حريرة الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:47
المشكل الذي لم أفهمه واستسغه كيف أن المواطن المغربي في كثير من الأحيان يكون في خطر كما حدث للشاب الذي قتل في سلا وقطع اتصلت عائلته مرارا بأن ابنها مهدد بالقتل ولم تستجب الشرطة النداء ولم تحضر حتى قتل الشاب بالفعل....اليوم نرى أن مجرد قنينة غاز صغيرة وفتات بسكويت وتفاهات أخرى استنفرت أجهزة الأمن ركزوا على استنفرت يعني المندبة كبيرة والميت فأر.....الخلاصة الخوف كان على الكاتدرائية أن تفجر من طرف شخص ما...انظروا كيف أن الاجانب معززين مكرمين بالمغرب والمغربي كالكلب الاجرب لا قيمة له.....لذلك فضلوا قوارب الموت....
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-1
7 - النائم الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:54
ربما هذه بداية للفتنة بين المسلمين والمغاربة المسيحين كما وقع في بعض الدول كمصر اللهم استر يارب
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