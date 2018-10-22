قنينة غاز قرب كاتدرائية تسنتفر الأمن بالعاصمة

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر أمني بأنه تم العثور صباح اليوم على أشياء مهملة في الفضاء المجاور لكاتدرائية سان بيير بمدينة الرباط، عبارة عن قنينة غاز من الحجم الصغير، وقارورة بلاستيكية تفوح منها رائحة مشروب كحولي، علاوة على بقايا قطع بسكويت.

وكشف المصدر الأمني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط فتحت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إهمال هذه المواد بالقرب من مقر الكاتدرائية.

وأوضح ذات المصدر، أن جميع الإفادات المسجلة والمعاينات المنجزة رجحت أن تكون تلك المواد الاستهلاكية مملوكة لشخص يعيش حالة التشرد، وأنه هو من تخلى عنها بالقرب من عين المكان، وهي الفرضية التي تشتغل عليها حاليا مصالح الأمن عن طريق استقراء كاميرات المراقبة.