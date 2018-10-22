مصالح الدرك تحجز أطنان "الماحيا" بوادي زم

هسبريس من خريبكة

تمكن المركزان الترابي والقضائي التابعان لسرية الدرك الملكي بوادي زم، اليوم، من تفكيك معملين لإعداد مسكر ماء الحياة، في عمليتين متفرّقتين، ما أسفر عن توقيف شخصين وحجز كمية من المشروب الكحولي وُصفت بـ"الكبيرة".

وفي تفاصيل العمليتين، أوضحت مصادر هسبريس أن عناصر دركية، تحت الإشراف الميداني لقائد سرية وادي زم، ترصّدت عددا من المتورّطين في ترويج ماء الحياة بالمنطقة، ما مكّنها من تحديد مكان معمل على مستوى إحدى الطرق المؤدّية إلى واد كرو.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية المباغتة التي قام بها الدركيون أسفرت عن توقيف شخصين، وحجز حوالي 16.5 أطنان من "الماحيا" موزّعة في براميل وأكياس كبيرة؛ كمية منها في حالة سائلة وجاهزة للترويج والاستهلاك، والكمية الأخرى مخمرة في براميل كبيرة.

وجاء ضمن المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن مصالح الدرك الملكي حدّدت هوية الرأس المدبّر وعدد من مساعديه، وبدأت تحرياتها للوصول إلى مكان اختبائهم، في وقت حجزت عددا من المعدات والأواني التي تستعمل في إعداد ذلك المشروب الكحولي.

وأوردت مصادر الجريدة أنه بعد فترة قصيرة من إنجاز العملية، داهمت المصالح الدركية ذاتها معملا ثانيا بالمنطقة، ما أسفر عن حجز أزيد من 6 أطنان من مشروب ماء الحياة، لتربط الاتصال بالجمارك، نظرا لارتباط العمليتين بتصنيع مشروب كحولي وترويجه خارج الضوابط القانونية المنظمة لتجارة الخمور.

يشار إلى أن الموقوفيْن وُضعا رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهما أمام القضاء ومتابعتهما حسب المنسوب إليهما.