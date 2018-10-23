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"فراقشية" يسطون على قطعان أغنام في إنشادن
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 03:12
تفاجأ سكان في دوار "آيت العياط"، التابع للجماعة الترابية إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، الإثنين، بالسطو على قطعان من الأغنام من داخل حظائر الماشية المحاذية لمساكنهم.
وقال أحد ضحايا عصابة "الفراقشية" لهسبريس إنه مع بزوغ الفجر، تفاجأ باختفاء 10 رؤوس من الأغنام من حظيرته، مشيرا إلى وجود آثار دراجة ثلاثية العجلات، رجّح أن تكون قد استُعملت في نقل القطيع المسروق.
وفيما تقدم اثنان على الأقل بشكاية في الموضوع إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ربطت إفادات الساكنة عودة نشاط "الفراقشية" من جديد، بعدما شهدت المنطقة عمليات مماثلة سابقا، بمغادرة الواقف وراءها أسوار السجن مؤخرا.