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الرئيسية | حوادث | وفاة تلميذ من ضحايا حادثة سير في برشيد

وفاة تلميذ من ضحايا حادثة سير في برشيد

وفاة تلميذ من ضحايا حادثة سير في برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 22:26

فارق تلميذ الحياة، مساء اليوم الاثنين، بعدما جرى توجيهه رفقة تلميذ آخر إلى المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، إثر تعرضهما لحادثة سير خطيرة نتيجة دهسهما من قبل سائق سيارة خفيفة صباح اليوم بالقرب من الثانوية التأهيلية الجديدة بمدينة برشيد.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك" أ. غ" كان رفقة أصدقائه بجانب الثانوية التأهيلية الجديدة ببرشيد في انتظار دق جرس المؤسسة للاستفادة من إحدى الحصص التعليمية للفترة الصباحية، إلا أن سيارة كانت تسير بسرعة فائقة صدمت أربعة تلاميذ وأصابتهم بجروح خطيرة.

وانتقلت عناصر من شرطة المرور، وأفراد من الوقاية المدنية ببرشيد، وممثل للسلطات المحلية، إلى عين المكان، وتم نقل التلاميذ الأربعة إلى مستعجلات الرازي. وقد تم تسجيل حالات إغماء وهلع في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين عاينوا الحادثة.

وبعد إخضاع المصابين الأربعة للعلاجات الضرورية والكشف بالأشعة، غادر اثنان المستشفى، وجرى توجيه اثنين آخرين إلى مستشفى الدار البيضاء نظرا لخطورة الإصابة على مستوى الرأس، توفي منهما واحد، في حين ما زال الثاني يتلقى العلاج.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد بحثا في الحادثة، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وقوعها لترتيب الجزاءات.

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