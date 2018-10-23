الشيرا وماء الحياة يورّطان 4 أشخاص بخريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، الاثنين، من توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات، عبر استقدامها من مدينة البروج البعيدة عن مدينة خريبكة بـ55 كيلومترا قصد تقسيطها وترويجها بين مستهلكي الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي ترصّدت خطوات شخصين تحوم الشكوك حولهما، وبعدما ركبا سيارة أجرة كبيرة بمدينة البروج للوصول إلى خريبكة، تدخل الدركيون لتفتيشهما؛ ما أسفر عن ضبط نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشرافها، من أجل تقديمهما إلى القضاء ومتابعتهما بحيازة وترويج مخدر الشيرا.

وفي عملية أخرى، تمكن المركز الترابي ذاته من إيقاف شخصين آخرين بدوّار العامريات الواقع بالجماعة القروية أولاد عبدون، على خلفية اتهامهما باستهلاك وترويج مسكر ماء الحياة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن كمينا نصبته عناصر الدرك الملكي أسفر عن إيقاف أحد مستهلكي "الماحيا"، قبل أن يتمّ الوصول إلى مروّج ذلك المشروب الكحولي، مع ضبط 10 لترات منه، نصف الكمية مقسمة إلى أرباع وأنصاف اللتر، من أجل تسهيل عملية ترويجها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين وُضعا رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما عملت مصالح الدرك الملكي على تحديد هوية المزود الرئيسي قصد إيقافه ومتابعته بحسب المنسوب إليه.