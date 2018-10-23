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كُتّاب وآراء
السرعة وراء فاجعة "قطار الموت" .. و"القتل الخطأ" يورط السائق
أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا أن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كيلومترا في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل.
وقال وكيل الملك، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، إن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي أفضى إلى أن السرعة المفرطة تسببت في انحراف القطار عن سكته.
وبلغ عدد ضحايا "قطار الموت" 7 قتلى وإصابة 125 شخص من الركاب بجروح مختلفة الخطورة.
واسترسل المصدر ذاته بأن النيابة العامة وجهت إلى سائق القطار تهمة القتل والجرح الخطأ، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي.
وزاد البلاغ بأن سائق "قطار الموت" تمت إحالته في حالة اعتقال طبقا للقانون المعمول به على هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة سلا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
المرجوا التوضيح اكثر حول الاستناد الى هاته الخلاصة .
علقو الحجام ...
لابد من كبش فداء لدر الرماد في العيون ...
درتو شيفور كبش فداء. تضحكون على الذقون.
قولوا السكة راشية قولوا مشكل ف الصيانة. اما باش تسبيوها فالشيفور والله الا حرام
الله اجعلنا نتيقو ولو مرة
اذا كان العدل اساس الملك فهل هو موجود
بالمملكة؟!؟