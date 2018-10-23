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الرئيسية | حوادث | السرعة وراء فاجعة "قطار الموت" .. و"القتل الخطأ" يورط السائق

السرعة وراء فاجعة "قطار الموت" .. و"القتل الخطأ" يورط السائق

السرعة وراء فاجعة "قطار الموت" .. و"القتل الخطأ" يورط السائق
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:40

أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا أن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كيلومترا في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل.

وقال وكيل الملك، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، إن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي أفضى إلى أن السرعة المفرطة تسببت في انحراف القطار عن سكته.

وبلغ عدد ضحايا "قطار الموت" 7 قتلى وإصابة 125 شخص من الركاب بجروح مختلفة الخطورة.

واسترسل المصدر ذاته بأن النيابة العامة وجهت إلى سائق القطار تهمة القتل والجرح الخطأ، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي.

وزاد البلاغ بأن سائق "قطار الموت" تمت إحالته في حالة اعتقال طبقا للقانون المعمول به على هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة سلا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - مواطن الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:56
كبش الفداء اليوم شخص لاوجود له بالكرة الارضية انه السائق
المرجوا التوضيح اكثر حول الاستناد الى هاته الخلاصة .
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12
2 - أدربال الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:56
طاحت الصومعة ...
علقو الحجام ...
لابد من كبش فداء لدر الرماد في العيون ...
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12
3 - السلاوي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:57
لقاو الضحية صافي ... هدا هو حال البلاد
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10
4 - معلقة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:57
الدولة عندها 40 مليون كبش فداء ماعدا الوزراء والمسؤولين الحكارة
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10
5 - انشري يا عزيزتي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:57
ههههه نريد محاسبة وزير النقل والرؤساء اما السائق كبش فقط كرهتونا فالبلاد
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8
6 - الفيلسوف الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:58
مشى فيها السائق وهادشي كمغاربة كنا متوقعينو.. لا بد التضحية بكبش فداء..
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5
7 - Presumé Marocain الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:59
Je suis mort de rire!!même pas l'art de savoir mentir
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8 - mohamed الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:59
ياك السائق مات ..شكون غادي تقدموا للإعتقال ؟؟
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6
9 - انشري يا عزيزتي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:59
جيبو خبراء أجانب وماتدخلوش فخدمتهم وتشوفو الأسباب الحقيقية
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4
10 - dibo الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:59
كما كان متوقعا تحميل المسؤولية للحلقة الاضعف
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2
11 - BLINDSPOT الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:00
في الأساطير كنا كنسمعو الآلهة تريد قربان و القربان هو السائق سيتحمل مسؤولية oncf و الخليع مع العلم ان الجميع صرح بللي كاين مشكيل فداك الخط بالذات
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6
12 - quant الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:01
زعما المكتب ديال السكك متطلعش عندو السرعة ديال القطار ؟؟
درتو شيفور كبش فداء. تضحكون على الذقون.
قولوا السكة راشية قولوا مشكل ف الصيانة. اما باش تسبيوها فالشيفور والله الا حرام
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1
13 - mohammed oujda الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:01
واشمن سرعة مفرطة و الترانات ديما روتار ماعمرو شي تران جا قبل الوقت تصريح من أجل عدم إقالة السي مول الترانات
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0
14 - ber nour الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:01
عجبا لكم وفي تحقيقاتكم . لا نسمع ان وجهتم يوما ما تهمة عدم للإدارة لي مسؤولين في جميع الحوادث بي الجملة التي ارتكبت على مر الأيام. فقط نطلب من إدارة سكك الحديدية وهي ليست بي حديدية. ان تعوض كل متضرر وكل متوفي . الله ارحمهم واصبر الاهل والأحباب والعائلة يارب
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15 - سعيد من الريف الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:01
أول تحقيق يغلق بسرعة البرق في المغرب بعد أسبوع فقط، يجب تعميق البحث عن السبب الذي جعل السائق يزيد في السرعة، هل كانت هناك أوامر عليا، أم حدوث عطل ميكانيكي في القطار جعل تخفيض السرعة أمرا شبه مستحيل
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16 - Hina الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:02
ماشي قلتو سائق القطار مات ف الحادث ؟
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17 - souad الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:02
يجب الضرب من حديد على يد السائق الذي تجاوز السرعة القانونية حتى يكون عبرة لكل من يتلاعب ويستهتر بارواح الابرياء مسببا أزمة والما وجرحا عميقا لاهلهم وذويهم لانه ليس سهلا ان يصبح جزء منك تحت الثرى
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-2
18 - مصطفى الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:03
الله اعلم بما تخفي الصدور
الله اجعلنا نتيقو ولو مرة
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0
19 - رضوان الداودي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:03
وأخيرا وجدو كبش الفداء بدلا من يحققو في العمق وكل شيء وجميع العربات واسلاك الكهربائية وجودتها ويحققون مع الجميع من الأكبر الى الأصغر قدمو الساىق على انهو هو الامذنب والوزير ورىيس المكتب على انهم نزهاء وشرفاء دولة الفساد والانحطاط
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20 - فريد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:03
سبحان الله كل حادثة وقعات الا و السبب السرعة ديما السائق المغربي مسول بيزاغغغغغغغغغ
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0
21 - abdou rabat الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:03
والله كنت عارف غيقلبو على شي كبش فداء يلبسوه هاد التهمة باش المسؤولين لكبار يبقاو بعيد كيف العادة ويستمر القطار في مساره على سيناريو لخليع والفوضى والتيجيفي وسير حتى تجي
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22 - عادل الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:04
هادا لي لقاوه كبش فداء السيد فعمره أكتر من 50 سنة عنده خبر فسياقة القطار اليوم عاد بنلو يزيد السرعة تما والله ماتحشموا الله يأخد فيكم الحق
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23 - Kamal inzegan الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:04
ههههه هذه القضية معروفة فهاذ لبلاد إديروها لكبار ومشو فيها الصغار
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24 - رشيد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:04
السائق كبش فداء القطار اسمه السريع هل يعقل 60kmفي الساعة تنطبق عليه الغلط في مكتب السكك الحديدية وليس السائق
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25 - مافاهم والو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:04
انا في علمي ومن مصدركم انا السائق كان من بين الموتا ودعونا له بالرحمة والمغفرة.واليم ندعو له بالله يفك جرتو على خير مسكين جا فيه البلان
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26 - المتتبع الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:04
صافي طاحت الصومعة علقوا الحجام لم يجدوا كبش فداء الا سايق القطار سبحان الله انه لا يعقل ان تكون في مكان الحادث علامة تلزم سايق القطار بالسير ب 60 كيلومتر في الساعة والسرعة التي سار بها القطار هي 158 كيلومتر الا اذا كان هذا السايق احمق
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27 - متابعة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:04
مايمكنش ياك قالو السائق مات! مافهمتش
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28 - karim الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:04
اوا باز ياخوية مكتحشموش (هل منكم من كان ينتضر غير هذا )السائق هو السبب في كل ما يحدث ......ادا لم تستحي ففعل ماشئت
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29 - Marocain الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:05
الحق مياخدو غير الله ! انشري يا هسبريس
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30 - hhhhhh الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:05
لصقوها ف السائق مسكين الله يخود الحق
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31 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:05
باختصار ونقولها جَهْرًا ان هذا البلد لايمت للعدل باي صلة فعندما تحل الكوارث تقدم أكباش الفداء وفِي هذه القضية حوارات العمال موثقة وتنبه الى اعطاب تقنية واهمال اداري ..الذي أدى الى ازهاق الأرواح وإصابة عشرات الركاب ...الم تتواتر احتجاجات زبناء القطارات بان هناك ارتدادات على مستوى السكة قبل الوصول الى بوقنادل ؟؟
اذا كان العدل اساس الملك فهل هو موجود
بالمملكة؟!؟
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