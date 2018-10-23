إيقاف عصابة متخصصة في سرقة التاكسيات بفاس

هسبريس من الرباط

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية وفتاةً على النيابة العامة المختصة، بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي معهما على خلفية ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والتي كانت تستهدف سائقي سيارات الأجرة.

المشتبه فيهما كانا يقدمان نفسهما كزبائن ويمتطيان سيارات الأجرة من الصنف الثاني في ساعات متأخرة من الليل، بمعية مشارك ثالث، قبل أن يعمدوا إلى تهديد السائق بواسطة السلاح الأبيض وتجريده من منقولاته وممتلكاته وسيارة الأجرة، التي يتم التخلي عنها لاحقا بضواحي المدينة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته فإن إجراءات البحث المنجزة أوضحت ضلوع المشتبه فيهما في ارتكاب عمليتي سرقة وفق هذا الأسلوب الإجرامي، حيث جرى إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال إجراءات البحث والتحري متواصلة لإيقاف المشارك الثالث الذي يشتبه في ارتباطه بهذه الأنشطة الإجرامية.