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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 143 مهاجرا سريا من الغرق

البحرية الملكية تنقذ 143 مهاجرا سريا من الغرق

البحرية الملكية تنقذ 143 مهاجرا سريا من الغرق
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:35

أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية المغربية، قدمت اليوم الثلاثاء، المساعدة لأربعة مراكب واجهت صعوبات بعرض سواحل الناظور وطنجة، والتي كان على متنها 143 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في بلاغ لها أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية كانوا على متن أربعة مراكب واجهت صعوبات، مضيفة أن 113 منهم نقلوا سالمين إلى ميناء الناظور، فيما يجري حاليا نقل الباقين إلى أقرب ميناء.

وحسب البلاغ، فإن ثلاثة من المراكب التي قدمت لها المساعدة كانت في وضعية متردية، إذ غرقت مباشرة بعد عملية الإنقاذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جونيمار الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 18:57
تنقذهم من الموت في اليم ويرجعون إلى البر للكريساج والقتل وكثير حق عليهم التجنيد لو قبضوا على رثل من الحراكة المغاربة ومروا في الأخبار بأن البحرية ألقت عليهم القبض ورحلتهم التجنيد لم يفعلها أي مغربي ثانية ولي اضرب حساب والف عملية ويرى ويشد الأرض ويرتاح وخلي واليديه تاهما هانين
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-4
2 - مغربي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:09
بغيت غانعرف فين كانو هاد البحرية شحال هادا
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