البحرية الملكية تنقذ 143 مهاجرا سريا من الغرق

هسبريس - و.م .ع

أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية المغربية، قدمت اليوم الثلاثاء، المساعدة لأربعة مراكب واجهت صعوبات بعرض سواحل الناظور وطنجة، والتي كان على متنها 143 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في بلاغ لها أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية كانوا على متن أربعة مراكب واجهت صعوبات، مضيفة أن 113 منهم نقلوا سالمين إلى ميناء الناظور، فيما يجري حاليا نقل الباقين إلى أقرب ميناء.

وحسب البلاغ، فإن ثلاثة من المراكب التي قدمت لها المساعدة كانت في وضعية متردية، إذ غرقت مباشرة بعد عملية الإنقاذ.