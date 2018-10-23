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الرئيسية | حوادث | قتيلتان في حادثتين متفرقتين بسطات وبرشيد

قتيلتان في حادثتين متفرقتين بسطات وبرشيد

قتيلتان في حادثتين متفرقتين بسطات وبرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:23

لقيت سيدتان مصرعهما اليوم الثلاثاء على الفور بعدما تعرضتا لحادثتي سير متفرقتين على مستوى الجماعة الترابية أولاد زيان ومدينة سطات.

وتتعلق الحالة الأولى بسيدة (س،ع) تنحدر من دوار أولاد بن عمر، مزدادة سنة 1964، صدمتها سيارة فلاحية بعدما كانت تهمّ بعبور الطريق الإقليمية رقم 3336 الرابطة بين مديونة وبن سليمان، في النفوذ الترابي لإقليم برشيد؛ في حين دهست شاحنة من النوع المتوسط سيدة كانت تسمى قيد حياتها "ف، ج"، مزدادة سنة 1942 وتنحدر من سطات، ولها أبناء، على مستوى شارع الجيش الملكي بحي مبروكة بسطات.

وجرى نقل جثتي الهالكتين عبر سيارتين لنقل الأموات إلى مستودع حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، من أجل المعاينة والفحص أو التشريح، لفائدة الأبحاث المفتوحة من قبل درك الدروة وأمن سطات لتحديد المسؤوليات في الحادثتين تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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1 - el.el. الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 22:00
مدينة سطات تحرز رقم قياسي في عدد حوادث السير. كارثة
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