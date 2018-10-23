3 قتلى في حادثة سير ناحية سيدي إفني

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، زوال اليوم، في حادثة سير، نجمت عن انحراف سيارة رباعية الدفع نحو منحدر في فج أكني إمغارن، بالجماعة الترابية إمي نفاست التابعة لإقليم سيدي إفني، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1.

ونجم عن الحادثة المميتة إصابة شخصيْن آخريْن بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهما إلى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم لتلقي العلاجات اللازمة، فيما استقبل مستودع الأموات بالمرفق الصحي ذاته جثامين الضحايا المتوفّين.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوع الحادثة المميتة.