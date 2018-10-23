24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفرقة الوطنية تحاصر أنشطة شبكات "مافيا العقار" بالدار البيضاء (5.00)

  2. داء السل يصل إلى المجلس الأسبوعي للحكومة (5.00)

  3. رفض الحكومة لرفع أجور صغار الموظفين يثير امتعاض النقابات (5.00)

  4. وزارة الجالية تنقل المسرح الأمازيغي إلى مغاربة العالم بـ51 عرضا (5.00)

  5. قانون المالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يحجز "شيرا" مخبأة وسط التين الشوكي

الأمن يحجز "شيرا" مخبأة وسط التين الشوكي

الأمن يحجز "شيرا" مخبأة وسط التين الشوكي
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 20:50

أفادت ولاية أمن فاس، الثلاثاء، بأن عناصر الشرطة بمنطقة عين قادوس بندباب تمكنت من إلقاء القبض على شخصين على مستوى السد القضائي لطريق مكناس، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات باستعمال ناقلة ذات محرك.

وأوضح مصدر هسبريس أن عملية توقيف المشتبه فيهما جاءت بعد أن حامت الشكوك حول تعاطي سائق السيارة للنقل السري، حيث تبين، بعد إخضاع سيارته لعملية التفتيش الدقيق، وجود كيس بصندوقها الخلفي معبأ بـ6 كيلوغرامات و100 غرام من مخدر الشيرا، عبارة عن 64 صفيحة، بالإضافة إلى 130 غراما من مادة الكيف.

وأوضح المصدر ذاته أن كمية المخدرات هاته، التي كانت معدة للبيع، اكتشفت مدسوسة بإحكام في دلو مملوء بالتين الهندي، مشيرا إلى أنه تم حجز السيارة المذكورة وكمية المخدرات التي كانت على متنها، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 878 درهما، لفائدة البحث.

وأشارت ولاية أمن فاس إلى أن مختلف العناصر الأمنية التابعة لها تمكنت، بفضل التغطية الأمنية بأحياء المدينة، في اليومين الأخيرين، من إلقاء القبض على أشخاص اشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات، أسفرت عملية توقيفهم عن حجز حوالي كيلوغرامين من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء.

وأحيل المشتبه فيهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، بغرض التحقق من ارتباطهم المحتمل بعمليات مماثلة وتوقيف كل من له علاقة بهذه القضايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Hassan Sima الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 21:24
هـناك عدة ناقلات تمر من أمامنا ما أدرانا على ماتحتوي يوجد داءما تمويه أظن وجب ترگيب سگانير گبير في المداخل المدن للگشف عن گل الممنوعات على الأقل الحد منهـا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.