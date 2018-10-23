الأمن يحجز "شيرا" مخبأة وسط التين الشوكي

رشيد الكويرتي من فاس

أفادت ولاية أمن فاس، الثلاثاء، بأن عناصر الشرطة بمنطقة عين قادوس بندباب تمكنت من إلقاء القبض على شخصين على مستوى السد القضائي لطريق مكناس، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات باستعمال ناقلة ذات محرك.

وأوضح مصدر هسبريس أن عملية توقيف المشتبه فيهما جاءت بعد أن حامت الشكوك حول تعاطي سائق السيارة للنقل السري، حيث تبين، بعد إخضاع سيارته لعملية التفتيش الدقيق، وجود كيس بصندوقها الخلفي معبأ بـ6 كيلوغرامات و100 غرام من مخدر الشيرا، عبارة عن 64 صفيحة، بالإضافة إلى 130 غراما من مادة الكيف.

وأوضح المصدر ذاته أن كمية المخدرات هاته، التي كانت معدة للبيع، اكتشفت مدسوسة بإحكام في دلو مملوء بالتين الهندي، مشيرا إلى أنه تم حجز السيارة المذكورة وكمية المخدرات التي كانت على متنها، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 878 درهما، لفائدة البحث.

وأشارت ولاية أمن فاس إلى أن مختلف العناصر الأمنية التابعة لها تمكنت، بفضل التغطية الأمنية بأحياء المدينة، في اليومين الأخيرين، من إلقاء القبض على أشخاص اشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات، أسفرت عملية توقيفهم عن حجز حوالي كيلوغرامين من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء.

وأحيل المشتبه فيهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، بغرض التحقق من ارتباطهم المحتمل بعمليات مماثلة وتوقيف كل من له علاقة بهذه القضايا.