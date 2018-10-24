إسبانيا توقف مهاجرا مطلوبا لعدالة المغرب

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا بمدينة مالقا بإقليم الأندلس الجنوبي، بموجب مذكرة دولية بالاعتقال والتسليم أصدرتها السلطات الأمنية المغربية بتهمة "ارتكابه جريمة الانتماء إلى منظمة تروج المخدرات بين المغرب وأوروبا".

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن عملية توقيف المشتبه به، البالغ من العمر 53 عاما، تمت على مستوى شارع "إنخينييرو دي لا طوري أكوسطا" بالمدينة ذاتها، مشيرة إلى أن دورية للأمن أوقفته من أجل مراقبة وثائقه الشخصية، ليتضح أنه موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية.

وزادت المصادر ذاتها أن الموقوف، المتحدر من حي بني انصار بمدينة الناظور، ينتمي إلى منظمة إجرامية تعمل على إخفاء كميات مهمة من مخدر الحشيش داخل مخابئ سرية بالمنطقة ذاتها بغية تصديرها إلى دول أوروبية، من خلال التنسيق مع أعضاء آخرين يحملون جنسيات مختلفة.

وأمرت غرفة الجنايات بمحكمة مدينة مالقا بوضع المتهم المغربي رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار الانتهاء من التدابير القانونية المرافقة لعملية تسليمه إلى السلطات المغربية في أقرب الآجال.