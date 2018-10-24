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كُتّاب وآراء
أمن مكناس يحجز آلاف الأقراص من "الإكستازي"
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصا وفتاة قاصرا تبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على كمية إجمالية من مخدر الإكستازي تناهز 4560 قرصا، حيث جرى إيقاف المشتبه فيه الأول متلبسا بحيازة 2800 قرص من المخدر سالف الذكر وجرعة من الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات، قبل أن يجري إيقاف المشتبه فيها الثانية متلبسة بحيازة 1760 قرصا من مخدر الإكستازي.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما على التوالي تحت الحراسة النظرية بالنسبة إلى المشتبه فيه الراشد وتحت المراقبة بالنسبة إلى الفتاة القاصر، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.