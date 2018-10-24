أمن مراكش يحيل "الشرطي الملولي" على العدالة

إبراهيم مغراوي

أحالت مصالح الأمن بمراكش، اليوم الأربعاء، الشرطي السابق هشام الملولي وفتاة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من أجل تبادل العنف.

وكانت عناصر الأمن بالدائرة الأمنية الثامنة أوقفت المعني بالأمر مساء الثلاثاء، إثر شكاية وضعتها فتاة تدعي تعرضها للضرب والجرح والعنف ومحاولة هتك عرضها بالقوة من طرف هشام الملولي.

وقالت مصادر خاصة لهسبريس إن مصالح الأمن بالدائرة المذكورة فتحت البحث والتحري مع الشرطي السابق الملولي، وحررت له محضرا أوليا قبل إحالته في حالة اعتقال على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، التي وضعته رهن الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معه قبل عرضه على النيابة العامة المختصة.