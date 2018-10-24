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كُتّاب وآراء
المحكمة توزع 50 شهرا على "مثيري شغب تطوان"
وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان 50 شهرا حبسا نافذا في حق 14 شخصا؛ وذلك على خلفية تورطهم في أحداث شغب وفوضى عرفتها "الحمامة البيضاء" عقب انتهاء المباراة التي جمعت فريق المغرب التطواني لكرة القدم بضيفه الكوكب المراكشي، تضامنا مع "ضحية الحريك" حياة بلقاسم، التي قضت نحبها برصاص البحرية الملكية.
وحسب مصادر هسبريس فإن هيئة المحكمة قضت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق أربعة متهمين؛ فيما أدانت العشرة الآخرين بشهر حبسا نافذا، عقب قيامهم برفع العلم الإسباني، بالإضافة إلى تورطهم في أعمال تخريب ممتلكات عامة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.
وكانت النقطة الفاصلة في مسار المسيرة، التي انطلقت من ملعب سانية الرمل في اتجاه شارع 10 ماي (قرب النافورة وسط المدينة)، مباشرة بعد انتهاء المباراة، عندما عمل عدد غفير من الشباب على تحطيم بعض السيارات التي كانت مركونة بجانب الرصيف. كما قام بعض المحتجين بتخريب واجهات المحلات التجارية بشوارع الوحدة والمسيرة وعبد الخالق الطريس، وعدد من الشوارع الأخرى.