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كُتّاب وآراء
انفجار سخان مياه بسجن "عكاشة" يخلف إصابات
أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن حادث انفجار في أحد سخانات المياه الموجودة بالمؤسسة تسبب في إصابات طفيفة لعاملين تابعين للشركة المكلفة بالصيانة.
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (إدارة السجن المحلي عين السبع 1) أن الحادث وقع، اليوم الأربعاء حوالي الساعة الرابعة زوالا، خلال عملية الصيانة التي تخضع لها هذه السخانات بشكل دوري من طرف الشركة المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن الحادث المذكور قد تسبب في إصابات طفيفة لعاملين تابعين للشركة المكلفة بالصيانة، تلقوا على إثرها الإسعافات الأولية قبل نقلهما إلى المستشفى، في حين تدخل موظفو المؤسسة وتمكنوا من السيطرة على الحريق في الحين.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الحادث لم يتسبب في إصابات سواء في صفوف موظفي المؤسسة أو في صفوف النزلاء والزوار.