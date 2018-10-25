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الرئيسية | حوادث | أمن تطوان يوقف متورطين في سرقة منزل إسباني

أمن تطوان يوقف متورطين في سرقة منزل إسباني

أمن تطوان يوقف متورطين في سرقة منزل إسباني
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 10:16

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال أمس الأربعاء، أربعة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، يُشتبه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات.

وكان ثلاثة من المشتبه فيهم قد ارتكبوا، مساء الاثنين الماضي، سرقة من داخل منزل يوجد بضواحي مدينة المضيق، يشغله متقاعد إسباني يبلغ من العمر 74 سنة، "حيث استولوا على هاتفه المحمول وسيارته الشخصية وجهاز حاسوب ومبلغ مالي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهم وإيقافهم زوال أمس الأربعاء"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من استرجاع الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب والسيارة المسروقة، كما جرى إيقاف شخص رابع يشتبه في إخفائه للهاتف المسروق بعدما حصل عليه من المشتبه فيهم مقابل تزويدهم بجرعات من مخدر الكوكايين.

وقد جرى إيداع الأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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