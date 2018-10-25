خطير .. هجوم 200 شخص على أمنيين بمراكش

هسبريس من الرباط

باشرت ولاية أمن مراكش، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، تدخلا أمنيا لإيقاف شخص مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة المقرونة بالعنف، على مستوى جنبات وادي إيسيل بالقرب من حي سيدي يوسف بن علي بالمدينة الحمراء.

وقد تعرضت عناصر الأمن الوطني، خلال هذا التدخل الأمني الذي أسفر عن إيقاف المشتبه فيه، لاعتداء جدي وخطير على أيدي ما يناهز 200 شخص، "تعمدوا رشقهم بالحجارة في محاولة لتخليص المشتبه فيه وعرقلة إجراءات الإيقاف؛ وهو ما تسبب في إصابة سبعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة، حالة واحد منهم حرجة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن موظف شرطة برتبة مقدم رئيس اضطر، لصد هذا الاعتداء الخطير، لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من مسدسه الوظيفي، قبل أن يصاب على مستوى الرأس بحجرة دفعته اضطراريا إلى إطلاق رصاصة رابعة أصابت أحد الأشخاص الذي وافته المنية مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى؛ في حين جرى استقبال الشرطي بقسم العناية المركزة، بعد أن دخل في غيبوبة تامة جراء الإصابة في الرأس.

وأضاف البلاغ أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية وإيقاف كافة المشتبه فيهم المتورطين في الاعتداء على موظفي الشرطة، فضلا عن إخضاع الشخص المبحوث عنه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث.