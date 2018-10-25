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الرئيسية | حوادث | مصالح الدرك الملكي تحاصر كميات كوكايين في شركة بالبيضاء

مصالح الدرك الملكي تحاصر كميات كوكايين في شركة بالبيضاء

مصالح الدرك الملكي تحاصر كميات كوكايين في شركة بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 12:40

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تحرياتها، بعد العثور على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين داخل شركة توجد بالحي الصناعي لجماعة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تقوم، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بأبحاث واسعة داخل مقر إحدى الشركات بالحي الصناعي بالبيضاء لاحتمال وجود مخدر الكوكايين بداخلها، على غرار ما جرى حجزه بالحي الصناعي لجماعة الشلالات.

وكشفت مصادرنا أن التحريات تنصب حول كيفية دخول هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين ووصولها إلى الحي الصناعي بجماعة الشلالات وتجاوزها لحواجز الجمارك، خاصة أنه جرى العثور عليها داخل أنابيب بلاستيكية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك ما زالت تقوم بأبحاثها وتستمع إلى المسؤولين بالشركة التي جرى العثور فيها على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، من أجل فك خيوط هذه القضية، لا سيما أن المسؤول بالشركة ينفي صلته بذلك وعلمه بوجودها في مقر مؤسسته، وقام بالتبليغ عن الواقعة فور إخباره بذلك.

وداهمت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، يوم الثلاثاء، مرفوقة بعناصر أخرى محسوبة على كل من المحمدية وسرية الشلالات مصنعا خاصا بصنع الأنابيب البلاستيكية، وحجزت بداخله ما يزيد عن 30 كيلوغراما من مخدر الكوكايين كانت مخبأة بعناية داخل هذه الأنابيب.

وحلت، حسب مصادر الجريدة، مختلف عناصر الدرك، بقيادة الكولونيل قائد الفرقة الجهوية للدرك، إلى عين المكان، معززة بالكلاب المدربة، حيث جرى تفتيش الشركة بكاملها ونُقل مسؤول بها من أجل الاستماع له في القضية وجمع كافة المعطيات حولها.

ولم تستبعد مصادرنا أن تهم أبحاث الدرك الملكي مصالح الجمارك، خاصة أن الأنابيب البلاستيكية تستورد من الخارج، ويتوجب إجراء تحريات حول كيفية مرورها ووصولها إلى الدار البيضاء، وما إن كانت هناك جهات أخرى ستستفيد من العملية وتعمل على ترويج هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين بالعاصمة الاقتصادية ومدن أخرى بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غيلان قدور الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:03
ضعف الدولة وتفشي الفساد والرشوة والتواطء أدي الى جعل البلد مقر وممر آمن لكل العصابات والمافيات الدولية التي تتاجر في الممنوعات .
فكيف تصل مختلف السلع المهربة بكمية كبيرة والمخدرات بمختلف أنواعها لداخل البلد تتكلف بها شركات منظمة !!!اذا هناك تواطء جهة ما .
الغريب انه لا يساءل من هم مسئولين في الحدود
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2 - mounir الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:18
ر بما هذا الكوكايين جاء من كولومبيا او البرازيل عن طريق البحر مع الانابيب البلاستيكية المستوردة, اذا صاحب الشركة ماهي الدولة التي تصدر له الانابيب , والكوكايين,
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3 - sociallllllllllllllll الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:18
لو كان شي مسكين كن وصلوه لمحكة لاهاي لكن هاذو كروش الحرام يتم الإيتماع لهم فقط وفي الآخر يدبرون شي كبش فداء وذاك الككاين يتلفون ويحرقون منها شيء قليل والشيء الآخر يستولون عليه وبخرجونه الى السوق ليتلفون به عقل شباب هذا الوطن
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4 - ابو حنظلة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:18
بالأمس تم حجز طن و400 كيلوغرام من الكوكايين في لاس بالاماس وهدا إن دل فإنما يدل علي تفشي الجريمة المنظمة في افريقيا وامريكا الجنوبية ،المغرب صار بوابة تهريب المخدرات الصلبة لما لها من مفعول قوي في التاثيرات الجانبية علي صحة العقل ولما تجنيه من ارباح خيالية علي صحة المواطن أيا كان جنسيته.
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5 - farida الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:18
بغينا شي مسلسل بحال واذي الذئاب باش تنفى هاذ البلاد شي شوية حيت هاذ شي ولا تي خلغ حيت كاينة رؤوس كبيرة ولات تتحدى الولة
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