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جوازات سفر مغربية توقع بجزائري و3 تونسيين

جوازات سفر مغربية توقع بجزائري و3 تونسيين
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:06

أوقفت عناصر شرطة الحدود بمعبر فرخانة ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية التونسية، إثر محاولتهم الدخول إلى مدينة مليلية باستعمال جوازات سفر مغربية.

كما تمكنت العناصر الأمنية ذاتها من إيقاف مواطن جزائري حاول، أيضا، دخول الثغر المغربي المحتل ذاته باستعمال جواز سفر مغربي.

وقد سلّمت عناصر شرطة الحدود بمعبر فرخانة الموقوفين الأربعة إلى مصلحة الشرطة القضائية بالناظور، من أجل تعميق البحث معهم، حيث تقرر وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

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