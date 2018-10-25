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كُتّاب وآراء
رصاص الشرطة يلعلع لإيقاف جانح بمدينة فاس
اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بمنطقة فاس المدينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان يحمل سكينا من الحجم الكبير وحاول تعريض حياة عناصر الشرطة للخطر.
بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أفاد بأن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيه، الذي كان يتبادل العنف مع شخص آخر بواسطة السلاح الأبيض؛ غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بسبب حالة التخدير التي كان عليها، وهو ما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مكنت من إيقاف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.
وقد جرى إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما جرى الاحتفاظ بالشخص الثاني تحت الحراسة الطبية بالمستشفى بعد إصابته بجروح جراء تبادل العنف، في انتظار استكمال إجراءات البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.