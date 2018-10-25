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كُتّاب وآراء
جريمة قتل شاب تهز عين مديونة ضواحي تاونات
لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، مصرعه، لحظات قليلة بعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي لتاونات، متأثرا بإصابته البليغة جراء تعرضه لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض على يد شاب آخر في مثل سنه.
وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن التحريات الأولية حول هذه الجريمة، التي وقعت وسط مركز جماعة عين مديونة، تفيد بأنها جاءت إثر نشوب خلاف، لسبب تافه، بين الشابين قبل أن يتعرض الهالك، على يد غريمه، لطعنة باستعمال سكين على مستوى الصدر عجلت بوفاته.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الضحية ينحدر من دوار بني سلمان، بينما المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة ينحدر من دوار مجاور لمركز عين مديونة.
وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي لتاونات من إيقاف المشتبه فيه؛ فيما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
وتواصل مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي تحقيقاتها حول ملابسات وقوع هذه الجريمة مخضعة المشتبه فيه بارتكابها، بتعليمات من مصالح النيابة العامة لاستئنافية فاس، لتدابير الحراسة النظرية قصد البحث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
راه السكات على هادشي غريب ..وقد يكون مقصودا
فرأينا أخ يقتل أخاه من شدة الغضب.. فالمسلم إذا غضب فليتفكر حديث النبي صلى الله عليه و سلم و يهدئ من انفعاله حتى تمر الأمور بسلام..
فكانت النتيجة ما ترون والذي سيأتي أكبر واعظم ان لم نرجع إلى رشدنا وكتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.