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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل شاب تهز عين مديونة ضواحي تاونات

جريمة قتل شاب تهز عين مديونة ضواحي تاونات

جريمة قتل شاب تهز عين مديونة ضواحي تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:05

لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، مصرعه، لحظات قليلة بعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي لتاونات، متأثرا بإصابته البليغة جراء تعرضه لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض على يد شاب آخر في مثل سنه.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن التحريات الأولية حول هذه الجريمة، التي وقعت وسط مركز جماعة عين مديونة، تفيد بأنها جاءت إثر نشوب خلاف، لسبب تافه، بين الشابين قبل أن يتعرض الهالك، على يد غريمه، لطعنة باستعمال سكين على مستوى الصدر عجلت بوفاته.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الضحية ينحدر من دوار بني سلمان، بينما المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة ينحدر من دوار مجاور لمركز عين مديونة.

وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي لتاونات من إيقاف المشتبه فيه؛ فيما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وتواصل مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي تحقيقاتها حول ملابسات وقوع هذه الجريمة مخضعة المشتبه فيه بارتكابها، بتعليمات من مصالح النيابة العامة لاستئنافية فاس، لتدابير الحراسة النظرية قصد البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - simo soussi الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:23
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل يوم خبر جريمة قتل من مختلف المدن. الانسان ولا عندو هضرا جوج يجبد الجنوي . علامة الساعة الله احفظنا
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19
2 - طالب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:24
هاد كثرة الجرائم لي تاتعرفها بلادنا هي نتيجة إلغاء عقوبة الإعدام وشكرا٠
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27
3 - ما هذا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:26
هذا الذي أصبحنا نراه ما هو إلا إرهاصات لما هو آت وماذا ننتظر من شباب جاهل
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19
4 - حميد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:28
ا يام السنة كلها قتيلة الله يرزق غير الصحة والسلامة اقسم بالله سيظل الوضع هكذا وسيزداد خطورة في القادم من الايام مالم تطبق الدولة عقوبة الاعدام مع تنفيذه او المؤبد مع الاعمال الشاقة ماعدا ذلك تنتظر البلاد اياما سوداء
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19
5 - sliman الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:32
العيش في المغرب،أصبح شبه مستحيل.فالهجرة إلى مكان آمن بات مشروعا وملحا،إقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فالنهب من طرف المسؤولين( حلوى البرللمان نمودجا وصاحب 17 مليارو و و و و و و ) والمجرمين من جهة أخرى كل هذا يعتبر من دواعي الفكير في الهجرة
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14
6 - المهدي الزهري الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:34
هذا هو دور علماء النفس والباحثين الإجتماعيين لمعرفة أسباب القتل العمد المنتشر في المغرب حاليا الشباب لا يعرف إلى من يشتكي ومن أجل من سيقاتل ويكافح ولا يعرف حتى من سيقاتل
راه السكات على هادشي غريب ..وقد يكون مقصودا
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6
7 - مشمءز الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:37
الشعب غادي اكملوا ريسانهم غير بلقتيلة حتى تبقى غير الحكومة فالمغرب فين الامن فين مقررات التربية الاسلامية فين الردع فين توعية الوالدين تفقس او تبقى تقول فين او فين
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9
8 - رشيد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:41
و لهذا وصانا نبينا محمد صلى الله عليه و سلم بعدم الغضب.. فالغضب يمكن أن يحول أشياء بسيطة إلى ما لا تحمد عقباه..
فرأينا أخ يقتل أخاه من شدة الغضب.. فالمسلم إذا غضب فليتفكر حديث النبي صلى الله عليه و سلم و يهدئ من انفعاله حتى تمر الأمور بسلام..
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3
9 - Abdelhak الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:44
أصبح القتل العمد أكثر الأخبار انتشارا هذه الأيام.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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3
10 - عين مديوني الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:51
للتصحيح فقط فالقاتل هو من ينحدر من دوار بني سلمان و الضحية ينحدر من دوار القرية القريب من المركز
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4
11 - الحسين الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:53
هذه نتيجة فشل سياسة مؤسساتنا التعليمية والتي تركز على أبعاد التربية الإسلامية الحقيقية عن مناهجها .باسم التحرر والعولمة والحداثة وباسم محاربة التطرف ثارة أخرى .
فكانت النتيجة ما ترون والذي سيأتي أكبر واعظم ان لم نرجع إلى رشدنا وكتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
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2
12 - citoyen maghribi الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:00
السبب هو القرقوبي ليكطزي ,Depuis qu'au Maroc circule les comprimés Ecstasy , les crimes et les délit ont augmenté et l'insécurité partout. On peut vous assassiner pour quelques Dirham,un téléphone portable. Il faut que'il y'est plus de contrôle dans l'espace public, il faut fouiller des jeunes à la recherche de comprimés d’ecstasy ou de'armes blanche
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