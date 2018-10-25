جريمة قتل شاب تهز عين مديونة ضواحي تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، مصرعه، لحظات قليلة بعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي لتاونات، متأثرا بإصابته البليغة جراء تعرضه لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض على يد شاب آخر في مثل سنه.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن التحريات الأولية حول هذه الجريمة، التي وقعت وسط مركز جماعة عين مديونة، تفيد بأنها جاءت إثر نشوب خلاف، لسبب تافه، بين الشابين قبل أن يتعرض الهالك، على يد غريمه، لطعنة باستعمال سكين على مستوى الصدر عجلت بوفاته.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الضحية ينحدر من دوار بني سلمان، بينما المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة ينحدر من دوار مجاور لمركز عين مديونة.

وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي لتاونات من إيقاف المشتبه فيه؛ فيما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وتواصل مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي تحقيقاتها حول ملابسات وقوع هذه الجريمة مخضعة المشتبه فيه بارتكابها، بتعليمات من مصالح النيابة العامة لاستئنافية فاس، لتدابير الحراسة النظرية قصد البحث.