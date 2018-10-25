24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" ‎ (5.00)

  2. جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة (5.00)

  3. تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)

  4. السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء" (5.00)

  5. مدن مصر القديمة تشهد على براعة الفراعنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن سلا يوقف مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية

أمن سلا يوقف مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية

أمن سلا يوقف مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 19:05

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صبيحة اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيهم على مستوى سد قضائي على متن حافلة لنقل المسافرين تربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.

ووفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى العثور بحوزتهم على كمية مهمة من أقراص الهلوسة تقدر بـ3447 قرصا، 1500 منها من نوع ريفوتريل و1947 من نوع إكستازي، إضافة إلى عشرة غرامات من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.