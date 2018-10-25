أمن سلا يوقف مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صبيحة اليوم الخميس، ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيهم على مستوى سد قضائي على متن حافلة لنقل المسافرين تربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.

ووفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى العثور بحوزتهم على كمية مهمة من أقراص الهلوسة تقدر بـ3447 قرصا، 1500 منها من نوع ريفوتريل و1947 من نوع إكستازي، إضافة إلى عشرة غرامات من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.