24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك
- انفجار سخان مياه بسجن "عكاشة" يخلف إصابات
- حفل تأبيني بالرباط يُعدّد مناقب أستاذ الأجيال إدريس السغروشني
- الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف"
- جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة
الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" (5.00)
تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)
- قطاع الصحة ينزف بالمغرب.. 130 طبيبًا يقدّمون استقالة جماعية - (99)
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك - (82)
- الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف - (80)
- خطير .. هجوم 200 شخص على أمنيين بمراكش - (74)
- أسرة مغربية مقتولة بالسعودية تطالب باسترجاع جثمان ابنتها - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصدر أمني يبسط حصيلة مكافحة المخدرات بسلا
نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، تسجيل مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا لأية شكاية أو بلاغ بالتهديد سجلّه مسؤول منتخب أو أحد أعضاء مجلس مقاطعات المدينة ضد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في معرض تعليقه على التصريحات الإعلامية المنسوبة لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة سلا.
وأوضح ذات المصدر، بأن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بسرعة مع هذه التصريحات الإعلامية المنشورة، وتعاملت معها بالجدية المطلوبة، وتأكد لها عدم تسجيل أية شكاية مماثلة سواء بشكل مباشر أو عن طريق السلطات القضائية المختصة.
كما أردف نفس المصدر، بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا بصدد إجراء تحريات وأبحاث دقيقة في شأن هذه التصريحات، التي تتعامل معها كوشاية عن جرائم مفترضة، معتبرا أن مناط وجود المؤسسة الأمنية هو تطبيق القانون ومكافحة الجريمة والبحث في تظلمات المواطنين وشكاياتهم، بما فيها تلك المنشورة في وسائل الإعلام أو في مختلف المصادر المفتوحة.
وتعقيبا على "نقط بيع المخدرات" التي أثارها عضو حزب "البيجيدي" في لقاء دراسي حول الأمن بسلا، أكد المصدر الأمني بأن الإحصائيات الرسمية التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا تشير إلى أن مصالح المنطقة الأمنية بسلا حجزت، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حوالي 90 كيلوغراما و 370 غراما من مخدر الحشيش، وما مجموعه 15.023 قرصا مخدرا بما فيها أقراص الإكستازي، وهي معطيات رقمية تعكس المجهود الأمني الكبير المبذول في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وختم المصدر الأمني تصريحه، بأن مصالح الأمن منخرطة حاليا في ورش إعادة هيكلة البنية التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، بشكل يتلاءم مع النمو الديموغرافي والامتداد الحضري، ويضمن تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية، مع انفتاحها على كل الشراكات الجادة التي تتأسس على مفهوم الإنتاج المشترك للأمن، الذي يعتبر منفعة جماعية يستفيد منها الجميع، كما يعتبرها أيضا تكلفة جماعية يساهم فيها الجميع سواء تعلق الأمر بالفاعل المؤسساتي أو المدني أو الهيئات المنتخبة.