24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" ‎ (5.00)

  2. جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة (5.00)

  3. تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)

  4. السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء" (5.00)

  5. مدن مصر القديمة تشهد على براعة الفراعنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصدر أمني يبسط حصيلة مكافحة المخدرات بسلا

مصدر أمني يبسط حصيلة مكافحة المخدرات بسلا

مصدر أمني يبسط حصيلة مكافحة المخدرات بسلا
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 16:10

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، تسجيل مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا لأية شكاية أو بلاغ بالتهديد سجلّه مسؤول منتخب أو أحد أعضاء مجلس مقاطعات المدينة ضد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في معرض تعليقه على التصريحات الإعلامية المنسوبة لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة سلا.

وأوضح ذات المصدر، بأن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بسرعة مع هذه التصريحات الإعلامية المنشورة، وتعاملت معها بالجدية المطلوبة، وتأكد لها عدم تسجيل أية شكاية مماثلة سواء بشكل مباشر أو عن طريق السلطات القضائية المختصة.

كما أردف نفس المصدر، بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا بصدد إجراء تحريات وأبحاث دقيقة في شأن هذه التصريحات، التي تتعامل معها كوشاية عن جرائم مفترضة، معتبرا أن مناط وجود المؤسسة الأمنية هو تطبيق القانون ومكافحة الجريمة والبحث في تظلمات المواطنين وشكاياتهم، بما فيها تلك المنشورة في وسائل الإعلام أو في مختلف المصادر المفتوحة.

وتعقيبا على "نقط بيع المخدرات" التي أثارها عضو حزب "البيجيدي" في لقاء دراسي حول الأمن بسلا، أكد المصدر الأمني بأن الإحصائيات الرسمية التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا تشير إلى أن مصالح المنطقة الأمنية بسلا حجزت، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حوالي 90 كيلوغراما و 370 غراما من مخدر الحشيش، وما مجموعه 15.023 قرصا مخدرا بما فيها أقراص الإكستازي، وهي معطيات رقمية تعكس المجهود الأمني الكبير المبذول في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وختم المصدر الأمني تصريحه، بأن مصالح الأمن منخرطة حاليا في ورش إعادة هيكلة البنية التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، بشكل يتلاءم مع النمو الديموغرافي والامتداد الحضري، ويضمن تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية، مع انفتاحها على كل الشراكات الجادة التي تتأسس على مفهوم الإنتاج المشترك للأمن، الذي يعتبر منفعة جماعية يستفيد منها الجميع، كما يعتبرها أيضا تكلفة جماعية يساهم فيها الجميع سواء تعلق الأمر بالفاعل المؤسساتي أو المدني أو الهيئات المنتخبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.