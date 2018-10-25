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العثور على جثة رضيعة وسط مستشفى بأكادير
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:15
عُثر، اليوم الخميس، وسط المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، على جثة رضيعة يُرجح من خلال المعاينة الأولية أنها حديثة الولادة، جرى التخلص منها بعد الوضع.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة انتقلت إلى المستشفى المذكور، وقامت بمعاينة جثة الصغيرة ومسح المحيط لحجز كل ما يفيد في التحقيق، الذي فتحته الضابطة القضائية في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، للوقوف على ظروف التخلص من جثة الرضيعة.
بالموازاة مع ذلك، جرى نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي ذاته، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاتها.