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الرئيسية | حوادث | قتيل في اصطدام سيارة بشاحنة ضواحي شفشاون‎

قتيل في اصطدام سيارة بشاحنة ضواحي شفشاون‎

قتيل في اصطدام سيارة بشاحنة ضواحي شفشاون‎
هسبريس من وزان
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 03:05

لقي شخص مصرعه زوال الخميس في حادثة سير نجمت عن اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 2، وتحديدا بمنطقة باب برد بإقليم شفشاون.

ونجمت الحادثة المميتة عن اصطدام قوي بين المركبتين، اللتين كانتا تسيران في اتجاهين مختلفين، أفضى إلى مصرع سائق السيارة الخفيفة على الفور، مع تضرر الأخيرة بشكل كبير.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوع الحادثة المميتة؛ فيما استقبل مستودع الأموات بالمرفق الصحي بشفشاون جثمان الضحية المتوفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - EL GRINGO الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 03:48
لو كان في السيارة الخفيفة اشخاص اخرين غير السائق لماتوا جميعا لان السيارتين المصطدمتين كانتا مضادتين في الاتجاه متساويتان في مقدار السرعة التي كانتا تسيران بها ولكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضاد له في الاتجاه .
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