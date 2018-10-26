قتيل في اصطدام سيارة بشاحنة ضواحي شفشاون‎

هسبريس من وزان

لقي شخص مصرعه زوال الخميس في حادثة سير نجمت عن اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 2، وتحديدا بمنطقة باب برد بإقليم شفشاون.

ونجمت الحادثة المميتة عن اصطدام قوي بين المركبتين، اللتين كانتا تسيران في اتجاهين مختلفين، أفضى إلى مصرع سائق السيارة الخفيفة على الفور، مع تضرر الأخيرة بشكل كبير.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوع الحادثة المميتة؛ فيما استقبل مستودع الأموات بالمرفق الصحي بشفشاون جثمان الضحية المتوفى.