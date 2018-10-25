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كُتّاب وآراء
الحبس والغرامة لمثيري الشغب بملعب وادي زم
أصدرت المحكمة الابتدائية لوادي زم، بعد زوال اليوم، أحكاما بالحبس النافذ في حق ثمانية أشخاص، سبعة منهم راشدون والثامن حدث يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك على خلفية تورّطهم في أعمال الشغب التي شهدتها مباراة فريقي سريع وادي زم والرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم يوم 7 أكتوبر الجاري، برسم ربع نهائي كأس العرش.
وقضت المحكمة، في إطار الدعوى العمومية، بإدانة الحدث بشهرين حبسا نافذا، وإدانة الراشدين بخمسة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا وإكراههم في الأدنى.
وعن الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المدانين تضامنا لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم، وبأدائهم أيضا تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره ألفي درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر وإكراههم في الأدنى.
وجاءت الأحكام المذكورة على خلفية متابعة الموقوفين من أجل "جنح السكر العلني البين، والمساهمة في أعمال عنف عقب تظاهرة رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم، وحمل السلاح بدون مبرر مشروع وفي ظروف من شأنها المس بأمن الأشخاص"، كلّ حسب المنسوب إليه.