مصرع مسنٍّ سقط في بئر ضواحي مدينة زاكورة

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كُتّاب وآراء
مصرع مسنٍّ سقط في بئر ضواحي مدينة زاكورة
أفاد مصدر من السلطة المحلية بأن رجلا مسنا لقي مصرعه إثر سقوطه بشكل مفاجئ في بئر ضواحي مدينة زاكورة.
وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وقع بدوار "العروميات" التابع لجماعة ترناتة، حينما كان المسن " أ.ا" البالغ من العمر قيد حياته حوالي 85 سنة، يحاول تغطية بئر كان يهدد سلامة الأطفال قبل أن تنزلق رجلاه ويسقط فيه.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وقامت بانتشال جثة الضحية من قعر البئر، وتوجيهها إلى قسم الأموات بمستشفى زاكورة، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.
من جانبها، فتحت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية زاكورة تحقيقا لمعرفة جميع ملابسات الحادث، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة.