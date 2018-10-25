54 جريحا في انقلاب حافلة بالقرب من بني ملال

هسبريس من الرباط

انقلبت حافلة كانت تقل عمالا وعاملات زراعيين، اليوم الخميس، على مستوى دوار اولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة، مخلفة 54 جريحا، من بينهم اثنان حالتهما خطيرة، وفق ما علم لدى الوقاية المدنية.

وقد تم نقل الجرحى، بشكل عاجل، إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.