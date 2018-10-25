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كُتّاب وآراء
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54 جريحا في انقلاب حافلة بالقرب من بني ملال
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:49
انقلبت حافلة كانت تقل عمالا وعاملات زراعيين، اليوم الخميس، على مستوى دوار اولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة، مخلفة 54 جريحا، من بينهم اثنان حالتهما خطيرة، وفق ما علم لدى الوقاية المدنية.
وقد تم نقل الجرحى، بشكل عاجل، إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - الله اكبر الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:54
لا حول ولا قوة إلا بالله. يارب السلامة.
3 - khaald الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
السرعة المفرطة زائد تواطؤ الفحص التقني مع العربات زائد الطرقات المميتة تزامنا مع بداية الشتاء هذه هي الأسباب والضحية الركاب
4 - مغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:26
الحمد لله على سلامة ركاب و نتمنى الشفاء للمصابين بجروح بليغة و لولا لطف الله له الحمد و الشكر بلاحدود لكانت الحصيلة الفاجعة مآسي قاسية مؤلمة وسبب في اغلب الاحيان هم نحن ان لم نقل داءما في المآسي تشبه حرب شعواء وبالتالي كفى من التهورنا وعدم احترامنا للقانون و للقوانين القطاع نحن حطب هذه نار التي تحرق الاخضر و اليابس وخلفت و تخلف اضرار بالغة علينا وعلى اقتصادنا .
5 - Zeghari الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:27
إن لله وإنا إليه راجعون لهم ألطف بنا في هذا بلاد المغرب الحوادث كل يوم فيها قتل وجرحى لأ حول ولا قوة إلا بالله
6 - Hassan الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:31
Alors, c’est la faute de qui cette fois ci, le gouvernement ou l’infrasstructure ou le chauffeur ou autre chose
7 - hamid الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:32
انها السرعة المفرطة ديما ههههههه شدو السائق
8 - محمد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:45
يجب على الدولة ان تفرض شروط صارمة على مزاولي هذه المهة. لان اغلب ااسلئقين يفتقدون الى المروءة و الاخلاق. تراهم في شجار دائم و لايتورعون في استخدام الكلام الفاحش و الساقط والمخل بالحياء. ذات الشيء ينطبق على مل سمى ب "الكريسونات". اقترح ان ترقمن الدولة هذا المجال.
10 - علال الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:53
السائق والسرعة هما المسؤلان الطرق ومول الاكرامية البراءة. توقيع القاضي علال.
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