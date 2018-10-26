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كُتّاب وآراء
إيقاف قاصر متورط في اغتصاب أربعينية معاقة
أوقفت مصالح مركز الدرك الملكي لغفساي، مساء أمس الخميس، بدوار العطارين بجماعة سيدي المخفي، تلميذا قاصرا، يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب وهتك عرض أربعينية معاقة ذهنيا.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن والدي المعاقة ذهنيا كانا قد تقدما، أمس الخميس، بشكاية تتعلق بتعرض ابنتهما للاعتداء الجنسي من طرف جارهم القاصر المذكور، متهمين هذا الأخير باستغلال وجود ابنتهما، يوم الأربعاء الأخير، في مكان خلاء لاغتصابها وهتك عرضها بالقوة.
وذكرت المصادر ذاتها أن والدي المعاقة ذهنيا أدليا بشهادة طبية تفيد تعرض ابنتهما للاغتصاب، مبرزة أن المشتبه فيه اعترف بالمنسوب إليه لدى البحث معه من طرف مصالح الضابطة القضائية.
وجرى وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة الحفظية في انتظار عرضه، اليوم الجمعة، على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.