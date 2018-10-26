أمن الرباط يوقف متورطيْن في السرقة بالعنف

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، الجمعة، شخصيْن من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض استهدفت طالبات.

وكان المشتبه فيهما، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، قد ارتكبا عملية سرقة تحت التهديد، استهدفت طالبات يقطن بشقة بحي يعقوب المنصور، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وإيقافهما عند الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه.

إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من استرجاع المسروقات المتحصلة من هذه العملية، وهي هاتفان محمولان ومبلغ مالي يناهز 800 درهم، بينما جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.