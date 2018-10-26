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الرئيسية | حوادث | أمن الرباط يوقف متورطيْن في السرقة بالعنف

أمن الرباط يوقف متورطيْن في السرقة بالعنف

أمن الرباط يوقف متورطيْن في السرقة بالعنف
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 19:40

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، الجمعة، شخصيْن من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض استهدفت طالبات.

وكان المشتبه فيهما، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، قد ارتكبا عملية سرقة تحت التهديد، استهدفت طالبات يقطن بشقة بحي يعقوب المنصور، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وإيقافهما عند الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه.

إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من استرجاع المسروقات المتحصلة من هذه العملية، وهي هاتفان محمولان ومبلغ مالي يناهز 800 درهم، بينما جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مصطفى الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 19:58
السلام عليكم
المطلوب من نواب الأمة السعي وراء استصدار قوانين أكثر صرامة مع مثل هؤلاء الاشخاص .
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2 - ouchya الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:21
هذه مخلفات الساعة الإضافية
الناس مساكن ولاو كيخرجو فالضلام لخداميهم بالسيف ميتكريساو
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3 - لمحاريك الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:24
المحاربك حي من أحياء يعقوب المنصور نحن من الساكنة تصوروا اننا لم ننم ليلا خصوصا في فصل الصيف مشرملين يدمجون الليل بالنهار مع الكلام النابي الدي يدل على شكلهم وتربيتهم أغلبهم مروجي المخدرات أو ما يسمى القرقوبي نطلب من الأمن الوطني أن تكون له دوريات متتالية عن الحي لتنقية الحي من مخدر القرقوبي الدي يهيج الشباب وينتج منهم مشرملين وشفارة يستعملون السيوف وهم في غفلة نطلب من الأمن الوطني تنقية حي لمحاريك رحنا خايفين على جيل جاي كنتسناو فيه المستقبل كلو
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4 - أحكام رادعة! الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 20:31
هؤلاء المجرمين والمشرملين وحاملي السلاح الأبيض يجب على الأمن الوطني اعدامهم بسبب اعتداءكم على المواطنين الأبرياء دون وجه حق، ونقول جميعا نحن ضد الجريمة والمجرمين الأنذال، وتحية لرجال الأمن الذين نناشد بتكثيف تواجدهم بجميع الأماكن بسلاحهم الناري لإعطاب اللصوص واعاقتهم.
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